Kylie Kelce critica o marido Jason por incidente em ‘águas infestadas de tubarões’

Travis e Jason Kelce presenteou seu público com um episódio festivo de seu podcast “New Heights”, apresentando convidados especiais e familiares em uma discussão animada.

Entre os destaques estava Kylie Kelcefazendo sua segunda aparição no podcast, compartilhando uma história cativante de um encontro com um tubarão que ela e Jasão com experiência.

A reação maluca de Jason Kelce sobre Taylor Swift receber tratamento preferencial em vez de sua esposa Kylie

Traviscurioso sobre o incidente, questionou Jason e Kylie sobre os detalhes.

Kylie então contou como ela e Jason estavam na mesma água, mas Jason argumentou, brincando, que ela estava mais perto da costa do que ele. Travisbuscando mais detalhes, perguntou se Jasão poderia ver os dois Kylie e o tubarão.

O que exatamente aconteceu com o tubarão?

Jason Kelce então aproveitou este momento para compartilhar seu lado da história.

“Foi difícil ver Kylie; ela estava tão longe”, declarou ele.

Kylieacrescentando sua perspectiva, provocou Jasão por lutar para permanecer em sua prancha na água. Ela descreveu as tentativas frenéticas de Jason para evitar o tubarão, destacando como ele manobrava rapidamente para dentro e para fora da água.

Travis provocado de brincadeira Jasão novamente, enfatizando sua agilidade.

“Pés rápidos precisam se levantar.” Kylie entrou na conversa,

Jasãode bom humor, minimizou a situação, afirmando que era um desafio ouvir Kylie de tal distância.

Kylie Kelce

A brincadeira continuou enquanto Kylie contestou isso Jasão passou por ela para chegar à costa sem dizer uma palavra. Jason, defendendo suas ações, afirmou que não queria arruinar Kylieé o prazer da experiência. Kyliefazendo uma analogia humorística, comparou sua situação a escapar de um urso, afirmando que basta ser mais rápido que a pessoa mais lenta.

“Você estava se divertindo muito, eu não queria estragar toda a experiência para você.” Jasão brincou.

Travisinterrompendo com um comentário alegre, apontou para Jasão que, de acordo com a analogia de Kylie, ele tinha que ser mais rápido que a pessoa mais lenta, ou seja, a própria Kylie. De acordo, Kylie afirmou com humor que Jason deve ter pensado que ela era mais lenta e, portanto, nadou passando por ela em sua aventura aquática.