Kyrie Irving deixa a arena em cadeira de rodas após colisão com companheiro de equipe do Mavericks

Dallas Mavericks guarda Kyrie Irving saiu da vitória na estrada na noite de sexta-feira sobre o Portland Trail Blazers depois de colidir com companheiro de equipe Dwight Powell e sofrendo uma lesão no pé direito. Ele teria deixado o Moda Center em uma cadeira de rodas.

Irving, de 31 anos, sofreu a lesão no final do segundo quarto e ficou para fazer dois lances livres antes de voltar para o vestiário. Ele ficou no chão por algum tempo depois que Powell quebrou o pé.

Powell, 32 anos, caiu com força em cima do pé direito de Irving ao tentar recuperar um rebote. O centro do Mavericks conseguiu continuar.

O locutor da transmissão confirmou após o intervalo que Irving deixou o prédio em uma cadeira de rodas. Ele provavelmente será submetido a uma ressonância magnética antes que mais informações sejam disponibilizadas.

Mavericks vencem Trail Blazers

Irving fez 11 pontos e alguns rebotes e assistências quando teve que sair do jogo. Mavericks conseguiu uma vitória por 125-112.

Luka Doncic marcou 32 pontos, o melhor do jogo, enquanto Dante Exum adicionou 23 e Tim Hardaway Jr.. contribuiu para a vitória com 20 pontos fora do banco.

Anfernee Simons (30) e Shaedon Sharpe (24) somaram 54 pontos, mas ainda não foi suficiente para superar o Mavericks de Doncic.