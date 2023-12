Labtest ABRE VAGAS no Sudeste do Brasil; Envie o currículo!

A Labtest, empresa que é a maior indústria brasileira de diagnóstico in vitro (IVD), segmento da biotecnologia e medicina laboratorial que ajuda os médicos na identificação de doenças e no controle da saúde de um paciente, está com diversas oportunidades abertas em Minas Gerais. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre, confira quais são os cargos ofertados:

Analista de Produto – Lagoa Santa – MG – Efetivo;

Analista Técnico – Lagoa Santa – MG – Efetivo: Realizar atendimento telefônico aos clientes, com abertura de chamados em sistema. Realizar manutenções corretivas e preventivas de equipamentos, dentro e fora da empresa. Realizar instalações e remoções de equipamentos, em campo;

Assistente Técnico – Lagoa Santa – MG – Temporário;

Pesquisador (a) – Lagoa Santa – MG – Efetivo;

Técnico (a) de Controle de Qualidade II – Lagoa Santa – MG – Efetivo: Executar os testes de Controle da Qualidade de Reagentes Elaborados, Envasados, Semiacabados e Acabados a partir de procedimento e especificações pertinentes. Realizar testes de acompanhamento de estabilidade dos produtos comercializados visando monitorar a Qualidade dos Produtos comercializados pala Labtest durante toda a vida útil do produto.

Labtest é referência no seu setor de atuação. Foto: Divulgação.

Mais sobre a Labtest

Sobre a Labtest, é válido frisar que, como já falamos acima, trata-se de uma das maiores indústrias brasileiras de diagnóstico in vitro, reconhecida nacional e internacionalmente como referência no mercado de biotecnologia.

No marco de seus 50 anos, a Labtest foi incorporada à VIRTUE DIAGNOSTICS, uma empresa inovadora de IVD com sede em Singapura, que trouxe sua perspectiva jovem e um impulso arrojado em pesquisa e desenvolvimento. A missão de prover soluções em benefício da vida agora se alia ao propósito de acelerar as inovações em diagnósticos para um mundo mais saudável.

Por fim, Labtest e Virtue estão juntas para oferecer ao mercado brasileiro e latino americano as melhores soluções em reagentes e equipamentos para as análises clínicas.

Veja alguns benefícios

Cartão de Benefício Flexível;

Plano de Saúde;

Plano Odontológico;

Seguro de Vida;

Vale transporte;

Transporte Fretado (algumas regiões);

Restaurante Interno.



Como se inscrever em uma das vagas abertas?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Labtest, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar este link para ir automaticamente à página da Gupy. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

