LAFC disputará títulos consecutivos da MLS Cup depois de derrotar o Houston por 2 a 0 na final da Conferência Oeste

RYan Hollingshead marcou no final do primeiro tempo e atual campeão Los Angeles FC avançou para sua segunda final consecutiva da MLS Cup com uma vitória por 2 a 0 sobre o Houston Dynamo na noite de sábado.

Houston Franco Escobar marcou um gol contra aos 80 minutos para selar a final da Conferência Oeste para o LAFC, que viajará para Columbus no próximo fim de semana para disputar o título. O Crew venceu o FC Cincinnati por 3-2 em um thriller no início do sábado.

O LAFC, um clube em expansão em seu sexto ano de competição, pode se tornar o primeiro campeão consecutivo da MLS desde o LA Galaxy (2011-12).

LAFC não permite gol desde outubro

Maxime Crpeau fez cinco defesas em sua terceira derrota consecutiva pelo LAFC, que não permite gols desde outubro. Uma defesa liderada por Giorgio Chiellini e Diego Palacios frustrou o Dínamo, cuja seqüência de nove vitórias consecutivas terminou pouco antes da primeira final da MLS Cup da franquia desde 2012.

LAFC manteve-se forte em sua 52ª partida em 2023 – um recorde da MLS para jogos disputados em um ano civil, graças à competição do clube em vários torneios fora da liga.

O Black and Gold ainda chegou à beira do segundo título consecutivo, apesar da pesada carga de trabalho e de perder vários jogadores importantes do time campeão da temporada passada, incluindo o artilheiro Chicho Arango e o aposentado Gareth Bale.

O Os anjos a multidão aplaudiu de pé Carlo Vela quando ele saiu no segundo tempo daquela que poderia ser sua última partida no BMO Stadium. O primeiro jogador do clube está sem contrato neste inverno e não tem certeza se retornará.

A partida também poderia ter sido a última em casa para Chiellini. Acredita-se que o grande italiano que chegou ao LAFC vindo da Juventus há 18 meses esteja pensando em se aposentar aos 39 anos.

Vela quase colocou o LAFC à frente duas vezes nos primeiros quatro minutos, antes que a fumaça do esgotado BMO Stadium se dissipasse devido à queima de fogos antes do jogo. Mas ele acertou a trave em uma chance à queima-roupa no meio da área e estava impedido com um gol momentos depois.

LAFC finalmente abriu o placar aos 44 minutos, quando um cabeceamento rasteiro de Chiellini após escanteio de Vela foi defendido por Steve Clarkmas Hollingshead acertou o rebote para seu quinto gol na MLS na temporada.

Houston Dynamo estava invicto desde 23 de setembro

Houston não perdia em sua seqüência de nove partidas sem perder desde 23 de setembro.

O zagueiro do LAFC, Giorgio Chiellini, gesticula em meio à fumaça durante a final da Conferência Oeste da MLS.

O LAFC teve vários momentos de nervosismo na defesa no segundo tempo, mas se manteve forte diante de Crpeau, o goleiro canadense que fez uma forte recuperação no final da temporada depois de quebrar a perna no ano passado. Final da Copa MLS e não retornará até o final de julho.

O LAFC finalmente marcou novamente quando Dnis Bouanga passou para Diego Palacios e seu passe central foi chutado para a rede por Escobar, que disputou 19 partidas pelo LAFC na temporada passada. Escobar apoiou a cabeça entre as mãos enquanto seus companheiros tentavam animá-lo após o erro esmagador.