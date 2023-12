LAFC, vice-campeão da MLS Cup, está pronto para contratar o icônico goleiro da Premier League

Os anjos é a cidade das estrelas do esporte. O Lakers ter Lebron James e Antonio Davis. O Tosquiadeiras‘comércio por James Harden dá-lhes um “Três Grandes” que também inclui Paulo Jorge e Kawhi Leonard. O Dodgers causaram um grande impacto ao adquirir estrelas gêmeas japonesas Shohei Ohtani e Yoshinobu Yamamoto este inverno. O Carregadores (Justin Herbert) e Carneiros (Matheus Stafford) têm quarterbacks da franquia atrás do centro.

Liga Principal de Futebolde Los Angeles FC emergiram nas últimas temporadas como um dos times de elite da competição – apesar de só terem entrado na liga em 2018. LAFC já ganhou duas vezes o Copa MLS e perdeu na final para encerrar a temporada de 2023 – e o Preto e dourado claramente esperam permanecer no topo enquanto buscam finalizar um acordo para o goleiro veterano Hugo Lloris.

A Tripulação levanta a Taça!MLS/Apple TV

Lloris e seu legado no Tottenham

Lórisinternacional francês de longa data, está pronto para tentar uma aventura na América do Norte ao assinar acordo de um ano com o LAFC após mais de uma década em Tottenham Hotspur. De acordo com Fabricio Romanoo contrato de Lloris tem opções que podem ser acionadas por mais temporadas, e o jogador de 37 anos dirá seu “adeus” oficial ao Tottenham sobre 31 de dezembro.

Lloris juntou-se Esporas em 2012 e fez 447 partidas pelo clube em todas as competições, atuando como capitão entre 2015 e 2023. Embora ele vá deixar o Londres clube sem ter conquistado um troféu, Lloris ajudou o Spurs a alcançar três resultados consecutivos entre os três primeiros no Liga Premiada entre 2015 e 2018. Ele também os ajudou a alcançar o Final da Liga dos Campeões da UEFA em 2019 antes de cair em desgraça na temporada passada e ser deixado de fora dos planos do novo técnico Ange Postecoglou.

As ambições contínuas do LAFC no campeonato

Lloris se tornará o primeiro goleiro francês na história da MLS, já que o LAFC, um dos principais times da liga, espera retornar ao topo e erguer sua terceira Copa da MLS em 2024. Ele deverá substituir John McCarthyque se juntará aos rivais da cidade Galáxia de Los Angeles depois de vencer a MLS Cup com o LAFC em 2022 e iniciando 25 jogos durante a temporada de 2023. O outro goleiro do time, Maxime Crepeauestá sem contrato.

A temporada de 2023 do LAFC foi uma temporada “quase”. O Preto e o Dourado perderam o Liga dos Campeões da CONCACAF final 3-1 no total para Clube León antes de cair por 2 a 1 para Tripulação Colombo na final da MLS Cup deste mês. O futuro da estrela em frente Vela Carlos permanece incerto, mas o LAFC deixou claras suas intenções: trazer o poder das estrelas e mais sucesso no campeonato para Estádio BMO.