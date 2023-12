Lamar Jackson e Baltimore Ravens tiraram Brock Purdy da corrida de MVP

EUSe o raro confronto no final da temporada entre os melhores times da NFL foi um jogo marcante, Lamar Jackson e a Corvos de Baltimore fez um barulho alto para o resto da liga.

Jackson lançou dois passes para touchdown em um intervalo de 18 segundos no terceiro quarto e os Ravens interceptaram Brock Purdy quatro vezes na vitória por 33-19 sobre o San Francisco 49ers na noite de segunda-feira.

“Nossos rapazes trabalham duro. Eles competem muito. Todo mundo quer ser respeitado”, disse o técnico John Harbaugh disse. “Há uma maneira de ser respeitado: ir lá e ganhar isso.”

Um confronto emocionante entre as principais equipes da AFC e da NFC

Jackson e os Ravens (12-3) transformaram um confronto altamente antecipado entre os dois melhores times da NFL em uma vitória desigual com fortes desempenhos em ambos os lados da bola.

Kyle Hamilton e a defesa deram o tom logo ao interceptar Purdy em três das primeiras quatro tentativas do jogo para os 49ers (11-4) antes de Jackson começar a assumir o controle.

Ele correu 30 jardas para marcar um field goal na jogada final do primeiro tempo para dar aos Ravens uma vantagem de 16-12 e então ajudou a encerrar o jogo no início do terceiro quarto.

Depois que Baltimore forçou um chute no primeiro lance do segundo tempo, Jackson coroou o lance lançando um passe para touchdown de 6 jardas para Nelson Agholor.

Purdy então foi interceptado por Patrick Queen na próxima jogada da scrimmage. Jackson imediatamente transformou isso em outro placar com um passe TD de 9 jardas para Zay Flowers que fez 30-12.

Lamar Jackson é apontado como ‘MVP’ por John Harbaugh

“Eu pensei que Lamar tinha um MVP desempenho esta noite”, disse Harbaugh. “É preciso uma equipe para criar um desempenho como esse, mas é preciso um jogador para jogar nesse nível, para jogar no nível de MVP, é preciso um jogador para jogar dessa maneira. Lamar estava em todo o campo.”

Jackson arremessou 252 jardas, correu mais 45 e ultrapassou Purdy para se tornar o favorito do MVP, de acordo com FanDuel Sportsbook. Seu único acidente real ocorreu quando ele foi chamado para castigo intencional na end zone depois de quase tropeçar no árbitro, levando a um safety no primeiro quarto.

“Conseguimos o W”, disse Jackson. “Eu realmente não me importo com o desempenho. Eu só quero vencer. Foi o que aconteceu esta noite. No Natal, ganhei meu presente.”

Purdy teve seu jogo mais difícil como profissional, tornando-se o primeiro quarterback do 49ers a lançar quatro interceptações em um jogo desde Colin Kaepernick em 2015, adicionando mais algumas quase interceptações e sendo incapaz de gerar grandes jogadas que o tornaram o zagueiro mais eficiente da liga entrando em jogo.

Purdy foi substituído por Sam Darnold no 4º período

Purdy terminou 18 de 32 para 255 jardas antes de ser substituído por Sam Darnold após levar uma ferroada no quarto período.

“Não me importei com o comportamento dele”, disse o técnico Kyle Shanahan sobre Purdy. “Ele ficou lá e continuou lutando. Toda a nossa equipe lutou lá no segundo tempo, então não foi só ele.”

O outro candidato a MVP de São Francisco se saiu muito melhor com o running back Christian McCaffrey correndo para 102 jardas e um TD e adicionando 28 jardas de recepção. Ele estabeleceu um recorde da franquia com seu oitavo jogo consecutivo com pelo menos 100 jardas da scrimmage.

Este confronto marcante marcou a segunda vez que os times com posse exclusiva do melhor recorde em cada conferência jogaram na Semana 16 ou posterior.

Ambas as equipes permanecem no topo de suas conferências. Os Niners estão em um empate a três com Filadélfia e Detroit pelo melhor recorde na NFC e ainda pode garantir a posição número 1 e uma despedida no primeiro turno com vitórias em seus dois últimos jogos.

“A mentalidade é que não podemos permitir que um se transforme em dois”, disse o linebacker Fred Warner. “Temos que acabar com isso. Aprenda com isso, é claro, assista a fita com atenção, seja honesto consigo mesmo, mas temos que voltar ao trabalho imediatamente. Não podemos deixar que isso afete nossa confiança como um equipe. Sabemos quem somos.”

Os Ravens permaneceram um jogo à frente de Miami pelo melhor recorde do AFC e pode conquistar o primeiro lugar com uma vitória na próxima semana contra os Dolphins.

O Baltimore melhorou para 6-1 nesta temporada contra times atualmente em posição de playoff, superando-os em 16,4 pontos por jogo.

“Jogamos um tipo de futebol que as pessoas não querem jogar”, disse Queen. “Todo mundo quer ficar aqui jogando basquete na grama. Não estamos com tudo isso. Se você fizer essas coisas, vai levar uma pancada na boca a cada jogada.”

LESÕES

Corvos : Hamilton (joelho) deixou o jogo no quarto período e não voltou, enquanto G Kevin Zeitler (coxa) e RT Patrick Mekari (lesão na cabeça) também saíram no segundo tempo. Harbaugh disse que nenhum dos ferimentos parece grave.

49ers : O tenente Trent Williams (virilha) deixou o jogo no terceiro quarto e precisará de uma ressonância magnética. … T Jaylon Moore (concussão) e LG Aaron Banks (dedo do pé) também saíram lesionados no segundo tempo.

A SEGUIR

Corvos : Hospede Miami no domingo.