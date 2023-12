Las Vegas… sim ou não? NBA hesita com a localização do próximo torneio da temporada

Tele Copa da NBA foi um sucesso. Uma lufada de ar fresco para uma temporada regular sob os holofotes dos torcedores e do Comissário Adão Prata concordou em trazer as finais do torneio para Las Vegas por um ano, mas que há possibilidade de mudança para a próxima edição.

Ter a aura dos Playoffs em novembro e dezembro é um presente para um espectador que queria fugir da monotonia. Analisando o caso, a nível extra-desportivo, poucos são os cenários melhores. Glamour, carisma e espetáculo.

LeBron James comendo no vestiário após vencer o NBA In-Season Tournament ChampionshiphpMarca.com

Las Vegase especificamente o Arena T-Mobilesediou a fase final do Torneio na temporada. As quatro melhores equipes, classificadas após fase de grupos e quartas de final, se encontraram em Nevada para sagrar-se campeã. O LA Lakers levantou o troféu após derrotar o Pacers (123-109) em uma bela final. Mas uma questão permanece no ar. Las Vegas… sim ou não?

Adam Silver, ao lado do troféu de campeão da Copa da NBAIan MauleLAPRESSE

O futuro está em Las Vegas

Olhando a nível desportivo, talvez tenham prolongado a estadia em Las Vegas. As semifinais geraram dúvidas no espectador neutro. A multidão apoiou, mas ao mesmo tempo o ambiente estava calmo. Os torcedores de Los Angeles, que fica a apenas quatro horas de carro, foram notados nas semifinais e finais.

Sam Amick, do The Athletic, relata que é preciso dizer que a NBA está tentando sediar o maior número possível de eventos em Las Vegas devido a uma expansão cada vez mais clara da liga e, claro, a um novo time na cidade que nunca dorme.

A NBA fechou o mês de novembro como o mês que mais ingressos vendeu, com um total de 18.206 espectadores em média nos pavilhões, número que nos convida a acreditar no interesse da competição. Terminada a Copa, é hora de pensar na próxima edição, questionando se ela será realizada em Las Vegas ou se Adão Prata procurará outro local.