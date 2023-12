Laura Lynch, de Dixie Chicks, vídeo mostra veículos destroçados após acidente fatal de carro

Reproduzir conteúdo de vídeo



TikTok/mavmoto182

Vídeo do acidente de carro que tirou a vida do membro fundador do Dixie Chicks Laura Lynch mostra uma bagunça mutilada que dificilmente se assemelha a um veículo motorizado.

O veículo mutilado no vídeo é um Ford F-150, embora seja quase impossível decifrar. De acordo com o relatório do acidente, Laura dirigia um F-150 no momento do acidente.



De acordo com uma testemunha ocular, Laura estava dirigindo na Rodovia 62, fora de El Paso, quando um caminhão entrou na pista de Laura enquanto tentava contornar outros dois carros e bateu de frente com seu veículo. Seu relato é consistente com a forma como as autoridades descreveram o acidente.

Os motoristas que testemunharam o acidente pararam para ver Laura… e alguém a tirou do caminhão cortando o cinto de segurança, mas ela já pode ter passado… ela não tinha pulso.

O motorista que atropelou Laura foi levado ao hospital sem ferimentos fatais.