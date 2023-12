Laura Lynch, membro fundadora do Dixie Chicks, morta aos 65 anos após acidente de carro

Laura Lynchum membro fundador do The Dixie Chicks, morreu após se envolver em um acidente de carro… TMZ soube.

O primo do músico, Mick Lynch, nos disse que Laura faleceu na sexta-feira fora de El Paso, TX, logo após o pôr do sol, enquanto dirigia de lá para a vizinha Dell City – que fica a cerca de uma hora e meia de distância em direção ao leste. Disseram-nos que ela estava viajando em uma rodovia e sofreu uma colisão.

Nenhum outro detalhe sobre as circunstâncias exatas do acidente estava imediatamente disponível.

Lynch co-fundou o famoso grupo musical – agora conhecido apenas como The Chicks – ao lado Robin Lynn Macy, Martie Erwin dar Emily Erwin voltar em 1989… servindo como baixista e eventualmente assumindo o papel de vocalista principal da banda.

No início, eles tinham um som bluegrass/country tradicional… e no início de sua carreira, eles eram principalmente uma banda local do Texas que viajava pela área e pelos estados vizinhos.

Eventualmente, eles lançaram seu primeiro álbum, ‘Thank Heavens for Dale Evans’, em 1990… que não produziu nenhum single nas paradas. O mesmo vale para seu segundo álbum, ‘Little Ol’ Cowgirl’, de 1992 – embora aquele apresentasse uma música que foi regravada e tocada, ‘Past the Point of Rescue’. Foi durante esse período que outro membro do OG, Robin Lynn Macy, saiu.

Em 93, eram apenas 3 Dixie Chicks e eles lançaram mais um álbum, ‘Shouldn’t a Told You That’, que também não obteve muito sucesso comercial. Este foi o último álbum com o qual Lynch contribuiu antes de deixar a banda em 95… quando Natalie Maines a substituiu.

Existem diferentes razões citadas para a saída de Lynch … mas parece que ela estava indo em uma direção diferente – querendo se concentrar em assuntos familiares e pessoais. De qualquer forma, em entrevistas desde então – LL não expressou arrependimento pela sua decisão e passou a viver uma vida relativamente privada. Claro que nos anos seguintes… as Dixie Chicks pegaram fogo.

Com Maines, o som da banda mudou para se tornar um pouco mais moderno… e Maines assumiu as funções de vocal principal – com as irmãs Martie Maguire e Emily Strayer permanecendo também. Eles chegaram ao mainstream em 98 com ‘Wide Open Spaces’ e decolaram.

É claro que as Dixie Chicks estiveram no centro de muita controvérsia no início dos anos 2000 – incluindo seus comentários sobre George W. Bush e a Guerra do Iraque – e eventualmente… elas também mudaram o nome da banda devido ao racismo tons do sul afiliados ao OG.

Quanto a Laura, ela se casou com Mac Tull e teve uma filha, da qual sobreviveu. Ela tinha 65 anos.