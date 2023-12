Laura Sanko, a linda comentarista do UFC, esquenta o octógono com Nina-Marie Daniele

Laura Sanko é um comentarista americano de artes marciais mistas que atualmente trabalha para Campeonato de luta final.

Sanko e Nina-Marie Daniele recentemente colaborou no Instagram para postar um vídeo de ‘treino’ de jiu-jitsu brasileiro, para alegria dos fãs. O vídeo ‘expectativa versus realidade’ foi o post mais recente de vários que Danielle postou recentemente com Sanko.

Os fãs enlouqueceram com o vídeo na seção de comentários do post colaborativo, com muitos adorando a paródia cômica.

Alguns chamaram o vídeo de “sedutor” e “sonhador”. Alguns lutadores que acompanham o influenciador também acharam o clipe engraçado e responderam com emojis risonhos.

Billy Quarantillo, Rachael Ostovich, Jon Jones e Jessica Penne estavam entre os muitos que reagiram.

Daniele e Laura estrelam vários vídeos

Ambos Daniele e Laura estrelou vários vídeos virais e tem sido muito ativo nas redes sociais. O influenciador postou um vídeo semelhante no dia anterior em que Sanko, faixa-marrom de jiu-jitsu brasileiro, estrangula-a com um mata-leão.

Danielle tornou-se um marco na mídia do MMA, publicando conteúdo normalmente não visto na indústria. Assim como outras repórteres do esporte, seu conteúdo consiste principalmente em entrevistas com lutadores, embora o ambiente e o cenário de seus vídeos sejam completamente diferentes.