Lauren Sanchez exibe curvas com Jeff Bezos após festa de 54 anos

Lauren Sanchez estava com o rosto renovado e pronto para enfrentar o dia durante um passeio de mãos dadas com o noivo Jeff Bezos em São Barts… depois de algumas comemorações selvagens por seu aniversário de 54 anos.

A futura esposa bilionária desfilou suas curvas no domingo … optando por seu look exclusivo com anel de noivado em um top Chanel quase imperceptível e shorts minúsculos.

Ela estava claramente adorando os holofotes… fazendo beicinho durante a excursão com Jeff.

O aniversário da personalidade da mídia é terça-feira – embora ela estivesse claramente decidida a começar as festividades mais cedo – sem dúvida esperando comemorar seu ano marcante, que incluiu o noivado dela dar uma divulgação da Vogue.

Lauren está pintando a cidade de vermelho, quase literalmente, compartilhando uma foto dela e de amigos no IG em vestidos sensuais e escarlates.

Ela expressou gratidão por comemorar seu aniversário com sua gangue de garotas… dizendo que as considera uma família e as ama profundamente.

Lauren acrescentou que ela sempre se diverte muito com eles, o que parece claro com base nos relatos de sua equipe soltando os cabelos na noite de sexta-feira… com LS dando seus melhores passos de dança em cima de uma mesa.

Eles acrescentam que outras figuras notáveis ​​estavam presentes… incluindo produtores de cinema Brian Glazerum magnata da mídia David GeffenIAC bom Barry Dillerna MicroStrategy Michael Saylor – e a irmã de Lauren Elena.

Durante sua estadia na ilha caribenha, Lauren está agachada com Jeff a bordo deste super iate de US$ 500 milhões, Koru.