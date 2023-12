Le Postiche ABRE CARGOS para Vendedor (a) e Assistente

A Le Postiche, famosa marca líder no mercado de malas, bolsas e acessórios de viagem, comprometidos em tornar as jornadas dos clientes inesquecíveis, está contratando novas pessoas para preencher o seu time. Dessa forma, antes de falar com mais detalhes, vale a pena consultar quais são as possibilidades abertas:

Vendedor (a) de Varejo – ABC Paulista – Santo André – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Varejo – Guarulhos – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja – Plaza Sul – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja – Shopping Dom Pedro – Campinas – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Varejo – Interlagos – São Paulo – SP – Lojas / Shopping: Atender os clientes de acordo com o padrão de atendimento da empresa. Participar dos treinamentos oferecidos pela empresa e aplicar as estratégias de vendas. Empenhar-se para entregar as metas de vendas da loja;

Vendedor (a) Geral – Shopping Anália Franco – Zona Leste – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Assistente de Designer – São Paulo – SP – Artes Gráficas: Desdobramento de key visual para outros formatos como site, redes sociais, endomarketing e material para produção fotográfica. Criação de artes e animação para redes sociais; Apresentação de referências; Desenvolvimento de catálogos online com saída em JPEG e PDF;

Vendedor (a) II – São Paulo – SP – Lojas / Shopping.

Mais sobre a Le Postiche

Falando mais sobre a Le Postiche, é válido frisar que, com mais de 45 anos de experiência, a empresa está presente em mais de 130 pontos de venda em todo o Brasil, incluindo a maior loja de artigos de viagem e acessórios de couro da América Latina.

Até por isso, a empresa acredita que cada viagem é uma história única, e seus produtos são projetados para fazer parte dessas histórias. Trabalha com materiais de alta qualidade e resistência, garantindo que os produtos durem por muitas aventuras.

Além disso, Le Postiche oferece atendimento personalizado e preços competitivos, para que o cliente possa comprar com confiança e encontrar o acessório perfeito para suas necessidades. Por fim, se você busca uma marca de confiança para suas viagens, junte-se à família Le Postiche.

Confira alguns benefícios

Assistência médica;

Vale Transporte;

Vale farmácia;

Assistência odontológica;

Dentre outros.



Você também pode gostar:

Como efetivar a sua candidatura em uma das vagas?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Le Postiche, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!