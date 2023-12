LeBron James acerta três pontos consecutivos de 3 pontos, cada um mais longe que o anterior

Lebron James marcou 30 pontos em 23 minutos para liderar o Los Angeles Lakers além do Pelicanos de Nova Orleans na noite de quinta-feira na T-Mobile Arena nas semifinais do Torneio da temporada da NBA de 2023. Seu desempenho incrível incluiu três marcas consecutivas no centro da cidade, cada uma mais importante que a anterior.

James, 38, terminou a competição com um arremesso perfeito de 4 em 4 além do arco e um total de 9 em 12 em campo. Ele foi substituído antes do final do terceiro quarto, com o Lakers liderando por quase 40 pontos.

LeBron James insistiu em NÃO trocar a bola depois que uma bebida foi derramada nela

O quatro vezes NBA Campeão marcou os primeiros pontos do jogo e não se acalmou depois disso, principalmente na sequência que terminou com logo triplo.

James levou pouco mais de um minuto para marcar os três pontos consecutivos de 3 pontos. A primeira foi logo no perímetro, seguida de outra alguns passos atrás, e finalizada com a marca do logotipo.

O placar final foi 133-89 a favor de James e companhia. O Rei está provando que quando as apostas são altas, ele se destaca pelo time, mas Pular Bayless não está convencido.

LeBron James é imparável, mas Skip Bayless não está convencido

Bayless, 72 anos, odeia James desde que ele dominou a NBA. Algumas coisas nunca mudam.

“É isso: LeBron cumpre sua missão, vencendo o torneio inaugural da temporada”, tuitou Bayless. “O [Indiana] Pacers tirou o [Boston] Celtas e [Milwaukee] Dinheiro para ele. Agora ele e o Lakers vão passar pelo Pacers. Parabéns, rei.

“Mas é claro que LeBron nunca acumulará elogios suficientes na carreira para alcançar [Michael] JordâniaO recorde de 6-0 nas Finais com 6 MVPs nas Finais. Sem mencionar os 10 títulos de pontuação de Jordan contra 1 de LeBron e o DPOY de Jordan para 0 de LBJ e as 6 derrotas de LBJ nas finais (incluindo o colapso de 2011) para 0 de MJ.

“Dou isto a LeBron: ele manteve seu time unido por tempo suficiente para sobreviver a todos e vencer um Campeonato Bubble que merecia um anel de zircônia cúbica, e agora ele ganhou um torneio bonitinho e enigmático de novembro/dezembro em seu primeiro ano. Impressionante.”