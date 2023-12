LeBron James admite que o Lakers está em ‘momentos desesperadores’ depois de marcar 40 para derrapar

Los Angeles Lakers Super estrela Lebron James marcou 40 pontos, o melhor da temporada, contra o Trovão da cidade de Oklahoma no sábado, no Paycom Center, para ajudar o time a superar uma derrapagem de quatro jogos e admitiu após o jogo que estão em “momentos desesperadores”.

James, 38 anos, marcou mais pontos do que sua idade pela primeira vez nesta temporada e disse durante a entrevista pós-jogo com Mike Trudel que foi a primeira partida “obrigatória” do ano.

“Este foi um dos primeiros jogos que devemos vencer nesta temporada”, disse James. “Estávamos desesperados por uma vitória esta noite, por isso tempos desesperadores exigem medidas desesperadas.”

O Lakers tentou uma nova escalação inicial contra o Thunder, no banco D’Angelo Russell para Jarred Vanderbilt para adicionar habilidade defensiva e comprimento.

LeBron James explica a chave para vencer o Thunder

James assumiu o comando do Lakers no quarto período para liderá-los em uma grande sequência de gols e garantir a vitória. Durante sua coletiva de imprensa pós-jogo, ele disse que é bom “saber que posso sair e ainda fazer jogadas vencedoras, posso afetar o jogo de várias maneiras e ainda posso encerrar um jogo no quarto período”.

Ele também deu crédito ao resto de seus companheiros e explicou qual foi a chave para seu sucesso sobre o OKC.

“Todo mundo estava chutando e todo mundo passando a bola”, disse James. “Estávamos tentando manter a pontualidade, acertar o gol e não virar a bola. Essa foi a chave para isso.”