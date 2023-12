LeBron James ainda está envergonhado pela vez em que jogou com Michael Jordan

Los Angeles Lakers Super estrela Lebron James compartilhou uma foto em suas histórias do Instagram na sexta-feira de quando ele brincou com Michael Jordan enquanto ainda estava no ensino médio e expressou constrangimento por usar um cabelo afro no encontro ainda secreto.

Ainda não está claro como o jogo aconteceu, mas alguns relatórios afirmam que James e Jordan estavam no mesmo time. Eles ficaram invictos em alguns jogos naquele dia fatídico.

LeBron James compara Austin Reaves a Michael Jordan em um momento hilário

Uma coisa é certa: James não gostava de seu cabelo. Ele culpou a escola por não permitir que os jogadores usassem tranças.

“Para frente! haha. A maldita escola não nos deixava usar tranças”, escreveu James na foto ao lado de um emoji de tapa no rosto. “Todo amor por ST.VM.”

LeBron James estava pronto para a NBA

A imagem foi compartilhada por “@rare_sports” no Instagram e James não apenas gostou da foto, mas também postou em seu IG Stories.

“Michael Jordan, Antonio Walker & LeBron James”, a conta legendou a postagem. “Esta foto provavelmente foi tirada em Chicago, quando LeBron estava no colégio saindo para jogar contra NBA prós. Dizem que MJ e LeBron estavam no mesmo time e nunca perderam.”

Os fãs da NBA nas redes sociais foram rápidos em apontar como James estava pronto para a liga quando era adolescente, algo que Jordan não pode dizer sobre si mesmo.