Los Angeles Lakers Super estrela Lebron James acessou o X, anteriormente conhecido como Twitter, no sábado para questionar por que NBA os jogadores precisam ser aposentados antes de serem admitidos no Hall da Fama do Basquete Naismithao contrário dos treinadores, que ainda podem estar em atividade após receberem a homenagem.

James, 38 anos, é um dos atletas mais calculados da história do esporte. Tudo o que ele diz tem um motivo e esse tweet pode tornar seu caso GOAT ainda mais forte.

LeBron James flagrou jogos de azar em Las Vegas

“Por que os jogadores têm que se aposentar antes de entrar no HOF?? Os treinadores entram enquanto ainda treinam por direito. Mas estou me perguntando qual é a diferença”, tuitou James.

James pode não estar 6-0 em Finais da NBA como Michael Jordanmas ele é o maior artilheiro de todos os tempos, primeiro Torneio na temporada vencedor e se tornar um HOFer, ao mesmo tempo que prova ser o jogador mais durável de todos os tempos, poderia ajudar seu caso contra o búfalos de Chicago lenda.

Michael Jordan fez o mesmo

Jordan, 60, e James não têm nada além de respeito um pelo outro, embora continuem altamente competitivos e não vão parar por nada para garantir seu legado.

Está bem documentado que Jordan deu luz verde para produzir o documentário “The Last Dance” na Netflix logo depois que James liderou o Cleveland Cavaliers para superar uma desvantagem de 3-1 contra o Guerreiros do Golden State para um NBA título.

incentivo de São Antônio treinador principal Gregg Popovich foi introduzido no HOF em agosto e atualmente está treinando Victor Wembanyamaque poderia eventualmente entrar na conversa do GOAT.