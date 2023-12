LeBron James com medo de Isaiah Stewart? Áudio vazado oferece novas evidências

Los Angeles Lakers Super estrela Lebron James e Pistões Detroit Grande homem Isaías Stewart continuaram sua briga a partir de novembro de 2021 na quarta-feira na Little Caesars Arena. Um suposto áudio vazado agora mostra que o quatro vezes NBA campeão pode estar com um pouco de medo do touro furioso.

James, 38 anos, foi flagrado em áudio dizendo a um árbitro que Stewart tem “problemas”. O clipe inclui legendas, já que não está muito claro o que a estrela do Lakers diz, então aceite-o com cautela.

Stewart, 22 anos, parecia ter dado uma cotovelada em James na região do pescoço e o incomodava durante todo o jogo com sua fisicalidade. LeBron ainda recebeu uma falta técnica por ter fracassado em uma das jogadas.

James nunca recuou, mas tentar envolver um oficial faz parecer que ele pode estar com medo, o que não seria nada para se envergonhar, considerando a reação de Stewart no ano passado.

O que deu início à briga entre LeBron e Stewart?

Durante um jogo na temporada passada, James acidentalmente deu uma cotovelada em Stewart e o fez sangrar pela sobrancelha, levando a uma sequência selvagem.

Ambos os jogadores foram expulsos depois que Stewart teve que ser contido por várias pessoas quando atacou James.

Desta vez, James finalmente levou a melhor sobre Stewart e os Pistons, vencendo-os por 133-107.