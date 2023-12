LeBron James completa 39 anos: A exuberante maturidade do Rei

Cgalinha Lebron James fez o seu NBA estreia em 29 de outubro de 2003, Victor Wembanyama ainda faltavam 67 dias para nascer.

Eles têm 20 anos de diferença, então neste caso pode-se dizer sem exagero: “Eu poderia ser o pai dele. O prodígio francês dos Spurs é o ícone precoce de uma nova era, mas o Lakers‘O pequeno atacante ainda está vivo e bem e não há fim à vista.

Hoje ele completa 39 anos e depois de vencer mil batalhas em quadra, ainda está determinado a vencer outra luta, muito mais complicada, contra o passar do tempo.

LeBron está em seu 21º NBA temporada, o mesmo que Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Kevin Willis e Robert Parish. Apenas Vicente Carter, com 22 anos, jogou mais anos. Nenhum deles chegou perto dos recordes do King James com tanta experiência na liga. Também não houve nenhum jogador com seu desempenho aos 39 anos.

Apenas Karl Malone e Michael Jordan, no Wizards após sua segunda recuperação, passou de 20 pontos em média, LeBron está em 25,1. Em termos de longevidade não há comparação e nem em regularidade.

Em todos os seus NBA temporadas ele teve média superior a 25 pontos, exceto em seu ano de estreia, quando teve média de apenas 20,9. Mudam as equipas, mudam os jogadores, mudam os treinadores, mudam as dinâmicas, mudam as regras, muda o formato da competição… a única coisa que permanece inalterada é LeBron e seu impacto.

Ele é o único jogador na história do NBA que ultrapassou 50 pontos com menos de 21 anos e com mais de 37 anos. Recentemente, aos 39 anos, ele marcou 40 pontos sem errar uma cesta de três pontos contra o Trovão. Ninguém jamais havia feito isso em idade tão avançada.

Motivado por ser único, ele também foi o MVP do torneio inaugural da temporada vencido pelo Lakers. “Saber que ainda posso ir lá e fazer jogadas vencedoras, afetar o jogo de várias maneiras e encerrar um jogo no quarto período quando meu time precisava, sempre me faz sentir bem”, diz ele.

No início da temporada, antes de um treino do Lakers, LeBron foi lembrado de que era o jogador mais velho da atual NBA. Ele levou as mãos ao rosto, deu um grito e saiu correndo. Durante essa sessão, ele foi visto fazendo uma enterrada com o canhoto. “Ele sempre tem energia. Ele é o jogador mais velho da NBA, mas age todos os dias como se tivesse 20 anos”, disse seu companheiro de equipe. Austin Reaves maravilhas.

Quase não há sinais de declínio no jogo de LeBron. Há muito que ele transformou seu corpo em um templo. Ele investe um milhão de dólares por ano no cuidado de sua ferramenta de trabalho: fisioterapeutas, preparadores físicos, nutricionistas e máquinas de recuperação.

O Lakers também o regulamenta: com 34,0 minutos por jogo, ele tem a segunda menor média de sua carreira na NBA. O Lakers sabe que, apesar da idade e da presença no elenco de um jogador com potencial de MVP como Antonio Davisas aspirações da equipe dependem do que James pode fazer.

O atacante do Lakers se tornou o maior artilheiro de todos os tempos da história da NBA na temporada passada. Ele superou Kareem Abdul-Jabbar38.387 pontos, uma daquelas marcas antes consideradas inatingíveis. Ele agora tem 39.380 pontos e seu recorde parece impossível de ser batido. Kevin Durant, o primeiro perseguidor ativo, tem 27.676. Primeiro teremos que ver quanto tempo LeBron joga. “Estou tentando ir além dos limites e ver até onde posso levar isso. Não sei. Sou eu contra o Pai Tempo”, diz ele.

Ninguém ficaria surpreso em vê-lo jogar bem na casa dos quarenta. “Eu não diria não. É importante entender o que o motiva. Contanto que ele ainda esteja animado para jogar e saudável, é possível. Por causa de seu amor pelo basquete, ele pode jogar o quanto quiser”, diz seu agente, Rico Paulo. No momento, ele tem a opção de continuar mais uma temporada no Lakers por US$ 51 milhões.

Mas o dinheiro não é a sua motivação. Ele é motivado pelos anéis e pelo desejo frequentemente expresso de jogar ao lado de seu filho Bronny, de 19 anos, que está de volta às quadras após superar um problema cardíaco. Seria mais uma conquista, mais uma linha nos livros de história, que já contam com diversas páginas dedicadas ao eterno LeBron.