LeBron James dá um tapa no jogador abaixo da cintura do Suns na vitória do Lakers, foi intencional?

Tele Los Angeles Lakers garantiram seu ingresso para as quatro finais do Torneio da temporada da NBA depois de derrotar o Phoenix Suns por 106-103. Enquanto Lebron James reunindo uma estatística monstruosa de 31 PTS, 11 AST e 8 REB, uma jogada que aconteceu durante o segundo quarto deixou os fãs conversando.

Buscando um rebote contra Jusuf Nurkic, do Suns, LeBron James teve uma mão indo para a bola e outra golpeando a região da virilha do centro de 2,10 metros. Imediatamente, com a bola nas mãos, o grande bósnio caiu no chão, visivelmente sem fôlego. O aparente tapa na virilha de LeBron foi intencional?

Os fãs do Phoenix ficaram chateados com a arbitragem contra o Lakers

À medida que o jogo avançava e a falta não era marcada, os torcedores do Suns também miravam no desempenho dos árbitros. Em uma jogada posterior, o cotovelo de LeBron atingiu o rosto de Nurkic, o que poderia ter significado um resultado diferente para o jogo. O Bósnio O centro se viu em apuros no início do jogo, aumentando a frustração do Phoenix.

Quais times da NBA jogarão as semifinais do torneio da temporada?

Um polêmico intervalo em que o Lakers não parecia ter a posse de bola clara também foi criticado pelos torcedores do Suns, que perderam a chance de fazer história na NBA e progredir no torneio.

No final das contas, são os Lakers que vão para Las Vegas e enfrentam o New Orleans Pelicans na quinta-feira, às 21h horário do leste dos EUA.