LeBron James desafia a NBA a conquistar sua coroa em um vídeo estranho antes do torneio de temporada da NBA em Las Vegas

J.a poucas semanas de seu aniversário de 39 anos, Lebron James está indo para o Torneio da temporada da NBA semifinais com o Los Angeles Lakerse ele se sente tão jovem como sempre.

Assista ao estranho vídeo de LeBron mostrando sua mentalidade para Las Vegas

“Continue jovem“, ele legendou um vídeo no Instagram, um dos série de três postagens de King James um dia após a derrota do Lakers Kevin Durant, Devin Booker e a Fênix Sóis de forma controversa.

LeBron registrou 31 pontos, 11 rebotes, 8 assistências e 5 roubos de bola na vitória, apontando o dedo médio para o Pai Tempo. Ele se tornou o primeiro Laker a apresentar esses números desde 1987.

Então, como é que Maior artilheiro de todos os tempos da NBA continue indo? De acordo com o próprio James na legenda de seu vídeo no Instagram: “Você é um homem insano, eu te digo”.

Ele também pode ser visto apontando para sua cabeça no vídeo, que é um mashup dele chegando ao jogo e imagens da partida das quartas de final do Torneio In-Season. Enquanto isso, me deixa louco! de Lil Yachty serve como uma música de fundo adequada.

Se alguém quiser pegar o primeira Copa da NBA longe de LeBron e do Lakers, eles terão que testar o veterano de 21 anos. Geralmente tão calmo quanto parece, ele parece ter uma vantagem extra ao encarar uma peça única da história da NBA em Las Vegasum dos poucos que ele ainda não colocou as mãos.