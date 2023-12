LeBron James e seu segredo para a eterna juventude que pode torná-lo maior

Tele NBA O Torneio de Temporada chegou para agitar a temporada regular. Com a final, entre o Los Angeles Lakers e Pacers de Indiana, ainda a ser disputado, o novo torneio pode ser descrito como um sucesso retumbante. Dinamismo, energia, competitividade e aura de playoff em novembro e dezembro. Para o espectador, um presente. Para os jogadores, um novo objetivo.

O facto de ser a primeira edição de um campeonato é sempre algo especial. Os livros de história começarão a página com o primeiro vencedor de todos os tempos e ele será lembrado por levantar o troféu. É por isso que, para os vencedores, é uma motivação extra. E não há vencedor na NBA como Lebron James. Com uma carreira incomparável, ele quer agregar ao seu legado, à sua grandeza, para se igualar aos melhores da história.

Em um elenco renovado, com grandes nomes e bons coadjuvantes, o Rei é o líder em quadra. Quando ele está pegando fogo, a aura do time é diferente. Qualquer um pensaria que, 20 anos depois de chegar à NBA, sua forma física, seu estilo de jogo e sua paixão mudariam. Isso porque eles não conhecem o homem de Akron.

LeBron James contra Grayson Allen (Phoenix Suns) nas quartas de final da CopaMark J. TerrillLAPRESSE

Poucos atletas na história tiveram sua voracidade competitiva. Vencedor de quatro campeonatos da NBA (2012, 2013, 2016, 2020) e quatro MVPs da NBA (2009, 2010, 2012, 2013) e 19 vezes seleção All-Star, empatado historicamente com Abdul-Jabbar. Quem diria que, mais de 14 anos depois de vencer a primeira, ainda seria um dos melhores do campeonato.

São 20 temporadas com mais de 20 pontos por jogo, duas décadas de domínio absoluto na liga, algo que nunca vimos e provavelmente nunca veremos. Com o físico de um jovem de 20 anos, LeBron está ficando cada vez mais confortável. Ele acelerou o ritmo e, nesta temporada em particular, é especialmente bom na faixa de três pontos (38,7 por cento de arremessos de 5,5 por jogo).

A versão mais madura e veterana de um jogador total, talvez o mais completo da história, que sabe competir e analisar a situação em cada cenário. Num início instável para o Lakersele tem sido o grande farol, junto com um superlativo Davisque concorre ao título de Defensor do Ano e dá sinais do grande dominador que tem sido na última década.

LeBron James, no ensino médio (2003), antes de dar o salto para a NBA

O torneio da temporada, uma nova ilusão

O torneio da temporada veio para ficar. Para alguns jogadores, o incentivo financeiro (500 mil dólares pela vitória no torneio) é a maior motivação. Para outros, o fato de entrar para a história. LeBron e Antonio Davis se tornariam os únicos jogadores a ganhar o título da NBA e a Copa. Do lado visitante, Jordan Nwora e Bruce Brown cumpriria esse recorde.

Las Vegas coroará o melhor time. Contra eles estarão os Marcapassosque rolaram Celtas e Dinheiro, os dois grandes candidatos ao título no Leste. Para colocar isso em perspectiva a estrela de Indiana e o novo jogador quente da NBA Tyrese Haliburtontinha 3 anos quando LeBron estreou na liga.

A motivação para alcançar algo novo, ser o primeiro na história a fazê-lo e estender um legado incomparável. LeBron se aproxima das finais da Copa da NBA com a empolgação de um garoto que acaba de chegar à melhor liga do mundo. Desde o primeiro dia, ele está motivado para levar o título para Los Angeles. Ele quer continuar fazendo história. Ele quer continuar bebendo da fonte da eterna juventude.