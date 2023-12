LeBron James questiona o centro de replay da NBA após arremesso no final do jogo ter acertado uma cesta de 2 pontos

eueBron James pensou que aumentou seu legado com outro figurão em seu 39º aniversário.

O centro de replay da NBA tinha uma visão diferente, fazendo com que James chamasse a atenção para o processo de replay da liga.

James fez o que ele acreditava ser um empate de 3 pontos faltando 3,3 segundos para o fim, enquanto o Los Angeles Lakers jogava fora de casa contra o Minnesota Timberwolves, o melhor time da Conferência Oeste.

No entantofoi considerado uma cesta de 2 pontos e confirmado por meio de replay no centro de replay da liga em Secaucus, Nova Jersey, e o Lakers perdeu por 108-106 na noite de sábado.

“É obviamente um 3”, disse James. “Meu pé está atrás da linha. Quer dizer, você pode ver o espaço entre a frente do meu pé e a linha de 3 pontos. Você pode ver claramente um branco, a madeira no chão, há um espaço entre a frente do meu pé e a linha de 3 pontos. Então, você sabe, Stevie Wonder pode ver isso, campeão.”

James, que passou o dia na cama com uma doença não relacionada ao COVID-19, marcou 26 pontos, 10 no quarto período. Mas foi seu chute, e o replay subsequente, que causou sua ira contra o centro de replay da liga.

“Eles disseram que estava fora de seu controle”, disse James sobre a explicação que recebeu das autoridades. “O Secaucus, tanto faz, ali no centro de replay ou algo assim, alguém ali comendo um sanduíche de presunto ou alguém fez a ligação.”

Alguém aí comendo um sanduíche de presunto

Em um relatório de pool após o jogo, o oficial Tony Brothers disse que a análise não foi conclusiva o suficiente para anular a decisão da quadra.

“A jogada foi considerada um field goal de 2 pontos no chão durante o jogo ao vivo”, disse Brothers. “Após a análise do vídeo, não havia evidências claras e conclusivas para derrubá-lo de 2 para 3, e é por isso que ficou como uma cesta de campo de 2 pontos.“

James sentiu que a evidência do vídeo era clara o suficiente. Assim que Brothers anunciou a decisão para a multidão na arena, James foi imediatamente até a mesa do apontador e apontou para o monitor de replay.

“É super frustrante no sentido de por que diabos conseguimos um replay?” disse Tiago. “Para que temos o replay se até mesmo o replay erra? É tipo, quem faz parte do centro de replay? Tipo, temos robôs lá que estão fazendo os Teslas? O que está acontecendo? Se você não vê isso , isso é claro, isso é claro.”

A frustração veio depois que James disse ele acordou doente e ficou na cama até as 16h30, quando se preparou para ir para a arena.

“Tirei mais algumas sonecas e finalmente saí da cama às 4h30, tomei um banho,” James disse. “Isso me ajudou um pouco. Peguei o ônibus das 5 horas e, acho, me senti bem para jogar. Senti que poderia fazer algumas jogadas para nos ajudar a vencer o jogo.”

O Lakers joga na tarde de domingo pela segunda vez consecutiva em Nova Orleans. James disse que não tinha certeza se jogaria no domingo e esperaria para ver como se sentiria um dia depois.