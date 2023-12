LeBron James viveu enquanto os oficiais aparentemente perderam uma chamada de três pontos em seu aniversário

LeBron e companhia estavam em Minnesota no sábado à noite com o relógio chegando ao fim, LeBron levantou-se e fez o que pensou ser uma cesta de três pontos para empatar o jogo em 107 com apenas 2 segundos e troco restantes.

Após o jogo, LeBron não se conteve, conversando com os repórteres, ele disse: “É obviamente um 3. Meu pé está atrás da linha. Quer dizer, você pode ver o espaço entre a frente do meu pé e o ponto de 3 linha. Você pode ver claramente um branco, a madeira no chão, há um espaço entre a frente do meu pé e a linha de 3 pontos. Então, você sabe, Stevie Wonder pode ver isso, campeão. “