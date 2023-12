LeBron marca 30 pontos enquanto o Lakers avança para a final do torneio da temporada

Lebron James marcou 30 pontos em menos de três quartos e o Los Angeles Lakers rolou o vapor Pelicanos de Nova Orleans 133-89 na noite de quinta-feira para chegar ao jogo do campeonato no Torneio da temporada da NBA.

O Lakers vai interpretar o surpreendente Pacers de Indiana na noite de sábado para a inauguração Copa da NBA. Indiana avançou com uma vitória por 128-119 sobre o Milwaukee Bucks na outra semifinal. Ao contrário dos outros jogos do torneio, este não contará na classificação da temporada regular.

Austin Reaves marcou 17 pontos Os anjos, Antonio Davis fez 16 pontos e 15 rebotes e Príncipe Taurino terminou com 15 pontos.

Trey Murphy III Liderou o Pelicanos com 14 pontos. Zion Williamson fez 13 pontos e Herbert Jones 10.

Lakers nunca olhou para trás depois do primeiro quarto

Nova Orleans liderou por 30-29 após o primeiro quarto, mas James abriu o segundo marcando o Lakers‘primeiros 11 pontos, fazendo três cestas de 3 pontos seguidas. Os dois últimos vieram do logotipo da liga e do torneio, animando a torcida pró-Lakers. A superestrela de quase 39 anos até assumiu o comando em determinado momento.

LEBRON JAMES DO LOGOTIPO DA NBA pic.twitter.com/bHaosEEEMd ? ClutchPoints (@ClutchPoints) 8 de dezembro de 2023

No intervalo, ele tinha 21 pontos em 7 de 9 arremessos. James foi para o banco no meio do terceiro quarto, o que deve lhe dar bastante energia para o campeonato.

Os anjos venceu três jogos consecutivos e quatro dos últimos cinco. O Pelicanos havia vencido três dos quatro anteriores.

O CAMPEONATO ESTÁ Definido Um jogo para decidir quem ganha o #NBACup! Os Pacers e Lakers se encontrarão no primeiro campeonato de torneio da temporada da NBA no sábado às 20h30 / horário de Brasília na ABC! pic.twitter.com/qMfkX9WPrN ?NBA (@NBA) 8 de dezembro de 2023

A seguir

Pelicanos: Hospedar Minesota na noite de segunda-feira.

Lakers: Face Indiana na noite de sábado em Las Vegas no jogo do título.