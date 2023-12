Lenda dos Bulls se recusa a aconselhar Josh Giddey e emite alerta aos jovens jogadores

australiano lenda do basquete Luc Longley expressou desapontamento com o escândalo em curso de Josh Giddey, enfatizando a importância de os atletas reconhecerem as suas responsabilidades financeiras e sociais.

Longleyum pioneiro no NBA para Jogadores australianosabsteve-se de comentar os detalhes, mas enfatizou os desafios crescentes para os jovens atletas na manutenção da sua imagem pública.

Josh Giddey, um dos 14 jogadores australianos no NBA nesta temporada, está atualmente sob investigação por alegações de relacionamento com um menor.

O Trovão da cidade de Oklahoma guarda enfrentou escrutínio público e vaias consistentes dos fãs.

Longleyatuando como assessor especial do Reis de Sydneydestacou o delicado equilíbrio que os jovens atletas enfrentam entre o desempenho dentro e o comportamento fora da quadra.

Aviso de Longley aos jogadores:

Falando sobre a situação, Longley comentou, “Quando você é um atleta profissional, você tem um contrato social e também um contrato de basquete. Então, claramente, para os jovens atletas, esse é um verdadeiro desafio que está mudando rapidamente. É realmente decepcionante o que está acontecendo com Josh, mas não vou dar a ele conselho.”

Embora se abstenha de dar conselhos diretos a Giddey, Longley enfatizou o cenário em rápida mudança de jovens atletas navegando pela fama e pelas expectativas do público.

Longley expressou orgulho pela crescente presença australiana no NBAcom 14 australianos jogando atualmente na liga.

Ele elogiou o talento deles e destacou o impacto positivo que eles têm nos vestiários, representando os valores corretos de trabalho em equipe, dedicação e respeito.

“As equipes estão querendo ativamente australianos em suas equipes e em seus vestiários. É uma questão de talento, mas também de personalidade. O que os australianos representam no vestiário é muito importante para os executivos da NBA”, Longley disse

“Eles jogam da maneira certa, jogam para os companheiros, são bons no vestiário, treinam duro, ouvem os treinadores. As pessoas querem os australianos por perto e estou orgulhoso disso”. Ele concluiu.

O comissário da NBA, Adam Silver, comentou recentemente sobre Giddey’s situação enquanto ele continua a jogar, apesar da investigação em andamento.

Quando perguntado por que Giddey continua em quadra pelo Oklahoma Thunder, Prata disse ao NBA Today da ESPN na sexta-feira: “Não consigo pensar em muitas circunstâncias em que tenhamos suspendido um jogador apenas com base numa alegação.” .

“Neste caso, temos uma alegação, e depois você tem uma investigação policial e depois uma investigação paralela da liga. Acrescento também que, onde há uma investigação criminal, ficamos em segundo plano… isso impacta a forma como os jogadores e a associação de jogadores pode trabalhar connosco porque, claro, o jogador precisa de proteger os seus direitos.

“Não vou dizer nunca, mas acho que este é o caminho que seguimos consistentemente no passado.” Ele concluiu.