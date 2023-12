Leo DiCaprio se solta na festa da Art Basel após discurso adequado no dia anterior

Leonardo DiCaprio pode ser o Sr. Meio ambiente em um minuto, e o festeiro favorito de Hollywood no próximo – um feito que ele provou mais uma vez neste fim de semana no Art Basel, em Miami.

Leo estava em modo de festa, balançando seu boné preto característico e soprando tudo o que estava fumando – com Vittoria fumando. Uma grande mudança em relação à sua aparência na noite de quinta-feira, quando estava no centro de um discurso em um evento ambiental.

A reunião Re:Wild onde Leo falou o apresentou no modo eco… onde ele estava tão polido quanto possível e parecendo muito elegante. 24 horas depois, ele está deixando tudo acontecer!

De qualquer forma, a festa na mansão na sexta-feira foi um quem é quem de estrelas… Tom Brady estava lá, mas Sean Penn também – que na verdade se abraçou com Leo em determinado momento – como pode ser visto aqui em uma foto obtida pelo TMZ .

Sean também estava se misturando com o pessoal lá dentro… logo após uma apresentação de Snoop Dogg, que havia se apresentado para o público rico e famoso não muito antes. Falando em SD… ele também estava conversando com a multidão depois de fazer suas coisas no microfone, o que foi incrível.