Leo Madeiras está EM BUSCA de novos funcionários (as)!

A Leo Madeiras, empresa que é a maior distribuidora de produtos e serviços para marcenaria do Brasil, dispondo do maior estoque e variedade do setor, com mais de 15.000 itens ofertados, está contratando profissionais no mercado. Dessa forma, consulte a lista de possibilidades abertas no presente momento:

Auxiliar de Limpeza – Barueri – SP – Limpeza;

Vendedor (a) Projetista – Barueri – SP – Venda Técnica;

Atendente Operacional Logístico – ZONA NORTE – São Paulo – SP – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Auxiliar Operacional De Logística – Barueri – SP – Logística;

Atendente de Loja – São Paulo – SP – Atendimento;

Auxiliar de Produção – Barueri – SP – Produção;

Auxiliar de Limpeza – Camaçari -BA – Limpeza;

Vendedor (a) de Loja – Grajaú – Zona Sul – São Paulo – SP – Venda Técnica;

Vendedor (a) – Taboão da Serra – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar Operacional – Campo Grande – MS – Lojas / Shopping;

Caixa Administrativo – Campo Grande – MS – Atendimento;

Atendente – Campo Grande – MS – Atendimento;

Atendente Administrativo – Campo Grande – MS – Atendimento;

Auxiliar Operacional – Noturno (Zona Oeste) – Barueri – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Vendedor (a) Projetista – Santo André – SP – Efetivo.

Mais sobre a Leo Madeiras

Contando mais sobre, vale frisar que a empresa conta com mais de 120 lojas distribuídas em diversos estados brasileiros, além de um Centro de Distribuição e sede administrativa em Barueri – SP. Todas as lojas estão localizadas em pontos estratégicos como na grande São Paulo e em cidades de projeção das regiões Sudeste, Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste do Brasil e também está presentes no Paraguai.

A filosofia de trabalho da Leo está baseada na satisfação de seus clientes. Para tanto, procura garantir qualidade dos produtos, preços competitivos e ótimo atendimento, além de praticar uma política empresarial séria e consciente, reinvestindo os resultados no próprio negócio, buscando o crescimento sustentável e continuado e assumindo um compromisso com o meio ambiente e com a sociedade.

Por fim, sua crença está baseada no desenvolvimento profissional de seus clientes, na valorização das pessoas, no crescimento do negócio e no respeito ao meio ambiente e à sociedade. Não à toa, a Visão e Princípios refletem o compromisso com o desenvolvimento sustentável.

Como efetivar a sua candidatura?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.



Você também pode gostar:

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!