Leo Messi e o desrespeito de um companheiro de seleção argentina para com Antonela

Alejandro “Papu” Gomez esteve sob os holofotes quando a mídia afirmou que ele teve um conflito com o capitão do time, Lionel Messienvolvendo desrespeito ao parceiro, Antonela Roccuzzodurante a Copa do Mundo FIFA de 2022.

A revelação veio no programa “A La Tarde” da Tartu TV, durante o qual um painelista fez comentários sobre a discussão da esposa de Messi e da mãe de seus filhos.

Conheça algumas rotinas do treinador de Antonela Roccuzzo, glúteo meninoInstagram

“Este homem é um homem ousado”, garantiu o painelista, dizendo: “Vestiário, não sei exatamente em que jogo, se foi no jogo contra a Holanda.

“Todo mundo está feliz porque passou, todo mundo no vestiário começa a cantar. O que Alejandro El Papu diz? Antonela!”

“Imagine Messiolhos de laser… Cartão vermelho imediato!”

O post depois de se tornar campeão mundial

Apesar dos rumores sobre seu nome e sua relação com os jogadores da Seleção Argentina, Papai Gomez fez uma postagem emocionante um ano depois de vencer a Copa do Mundo de 2022 no Catar:

A Argentina derrotou a França nos pênaltis depois de um empate em 3 a 3 que os levou a assumir a liderança do jogo duas vezes, apenas para serem empatados por um determinado Kylian Mbappéque não estava disposto a abrir mão do troféu holden.

“Hoje, 18 de dezembro, fomos campeões mundiais”, Gómez postou. “Conseguimos dar alegria ao nosso povo depois de tantos anos.

“Sacrifício, trabalho, suor e lágrimas, tudo o que valeu a pena para coroar o nosso sonho. Obrigado a cada argentino por estar lá nos apoiando e obrigado por ainda estar lá”.

Qual foi o escândalo de “Papu” Gomez e sua bruxaria para Giovani Lo Celso?

“Papai” Gomez já estava no noticiário internacional em outra polêmica há alguns meses, quando foi acusado de ter praticado feitiçaria em Giovani Lo Celsoseu companheiro de equipe na Seleção Argentina.

Alegadamente terá recorrido ao trabalho de uma “bruxa” para garantir o seu lugar na equipa titular que viajou para o Qatar, mas isso foi conseguido à custa de Lo Celso se machucar, algo que realmente aconteceu e impediu o Tottenham jogador de jogar no torneio.