Leões derrotam os Vikings de Justin Jefferson para conquistar o título da primeira divisão em 30 anos

Tele Leões de Detroit conquistou o título da primeira divisão em 30 anos, usando dois touchdowns corridos de Jahmyr Gibbs e 106 jardas de recepção e uma pontuação verde no terceiro quarto por Amon-Ra St. para ultrapassar os devastados por lesões Minnesota Vikings 30-24 no domingo.

Ifatu Melifonwu apanhado Nick Mullens na linha de 5 jardas faltando 49 segundos para a quarta interceptação do Detroit no jogo, um passe fora do alvo para um campo aberto Justin Jefferson três jogadas depois de seu salto em cobertura dupla na terceira para 27 mantiveram viva a investida de último minuto.

Jared Goff passou por 257 jardas sem virar e David Montgomery teve um touchdown corrido para os Leões (11-4) em outra atuação prolífica de um dos NFLdas ofensas mais potentes. Detroit garantiu um jogo de playoff em casa pela primeira vez em 22 temporadas no Ford Field, onde um NFC Norte o banner dos campeões será pendurado em breve. A última foi por vencer o Central NFC em 1993.

Mullens lançou para dois gols, uma recepção de 26 jardas de Jefferson faltando 29 segundos para o final do primeiro tempo e um lançamento de 6 jardas para KJ Osborn isso deu aos Vikings uma vantagem de 21-17 no início do terceiro quarto, uma jogada após um lance de 47 jardas para Osborn. Mas, como na semana anterior, em uma derrota na prorrogação em Cincinnatias viradas pesaram muito no resultado. Kerby JosephA primeira das duas escolhas deu aos Leões a bola no Minnesota 33 no segundo quarto, e eles chegaram à end zone em três jogadas.

Goff foi afiado em um jogo redentor para ele contra o coordenador defensivo dos Vikings Brian Florescujos esquemas lhe deram muitos problemas em confrontos anteriores com Nova Inglaterra e Miami quando Goff estava com o Rams de Los AngelesIncluindo Super Bowl 53.

Justin Jefferson de volta para casa

Jefferson jogou em casa pela primeira vez desde 8 de outubro, quando machucou o tendão da coxa e perdeu sete jogos, mas os Vikings tiveram sua profundidade testada mais do que nunca. Amplo receptor Jordan Addison (tornozelo, segundo quarto), tight end TJ Hockenson (joelho, terceiro quarto), cornerback Mekhi Blackmon (ombro, terceiro quarto) e edge rusher DJ Wonnum (joelho, quarto quarto) saiu lesionado.

Os Vikings usaram uniformes totalmente brancos como parte de sua promoção anual com tema de inverno, que caiu em uma tarde chuvosa de 54 graus fora do US Bank Stadium. Isso fez com que as bandeiras amarelas em campo se destacassem ainda mais, principalmente durante uma sequência decisiva no segundo quarto.

Uma jogada depois de despedir Goff por uma derrota de 11 jardas, Patrick Jones foi chamado por uma penalidade duvidosa de agressão ao passador que deixou os Vikings furiosos. A multidão gritou quando Blackmon levou a mão à máscara que não foi chamada.

Mais tarde, naquela mesma unidade, quando Jordan Hicks acertou Goff enquanto ele tentava fazer um passe, a bola saiu e Cam Bynum pegou para o que teria sido um retorno de touchdown de 82 jardas. A chamada foi anulada e os Leões continuaram para uma cesta de campo.

PARA O REGISTRO

Jefferson (5.648 em 58 jogos) passou Michael Tomás (5.512 em 63 jogos) para o maior número de jardas recebidas nas primeiras quatro temporadas de um jogador na história.

Brown (2022, 2023) juntou-se Herman Moore (1995, 1996, 1997) como os únicos jogadores na história do Lions com várias temporadas com mais de 100 recepções.

Os Leões alcançaram 11 vitórias pela primeira vez em nove anos. Suas 20 vitórias desde o início das temporadas de 2022 são as maiores da história da franquia em um período de dois anos.

RELATÓRIO DE LESÃO

Leões: Joseph saiu tonto no quarto período após uma penalidade desnecessária por violência em Jefferson durante uma recepção de 28 jardas. Joseph tentou voltar duas jogadas depois, mas os árbitros o mandaram de volta para a linha lateral. … Cópia de segurança Josh Pascoal (mão) se machucou no terceiro quarto. … LIBRA Derrick Barnes (ombro), CB Jerry Jacobs (isquiotibiais) e TE de apoio Brock Wright (virilha) foram retidos com ferimentos.

Vikings: Blackmon começou no lugar de CB Byron Murphy (joelho), que se machucou no jogo anterior. … Backup WR Jalen Nailor (concussão) perdeu seu segundo jogo consecutivo. …RB Alexandre Mattison (tornozelo) e Hicks (canela) voltaram à escalação devido a lesões.

A SEGUIR

Leões: Visita Dallas próximo sábado à noite.

Vikings: Hospedar Baía Verde próximo domingo à noite.