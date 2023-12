Leon Edwards compara a conversa fiada ensaiada de Colby Covington com Stifler de ‘American Pie’: ‘Você é simplesmente um esquisito’

Leon Edwards já sabe o que esperar de Colby Covington nos dias que antecedem a luta principal do UFC 296.

Conhecido como um dos mais barulhentos falantes de lixo do esporte, Covington raramente perde a chance de atirar em seus oponentes, e seu ataque verbal provavelmente só aumentará à medida que o card de sábado se aproxima. Mas por mais que Covington queira irritar Edwards, o atual campeão meio-médio do UFC promete que nada que for dito a ele antes da luta afetará o resultado.

“Eu simplesmente ignoro isso”, disse Edwards ao MMA Fighting. “É um tipo de brincadeira diferente de onde eu venho e onde cresci. Isso apenas me lembra um típico atleta americano. Ele é como Stifler de Torta americana, esse tipo de pessoa. Ele apenas fala merda. É tanto faz.

“Mesmo fora da luta, eu e ele nunca seríamos amigos. Somos apenas dois seres humanos diferentes e dois homens diferentes. Nossa moral é diferente como os homens. É isso. Eu vou lá e fica mais fácil para mim treinar, fica mais fácil para mim sair e dar um buraco na cara dele, e pronto.”

Muito parecido com o personagem icônico de Seann William Scott do torta americana filmes, Edwards espera plenamente que Covington esteja ensaiando falas, especialmente enquanto se preparam para subir ao palco para a coletiva de imprensa pré-luta do UFC 296.

Edwards sente que provavelmente pode prever tudo o que Covington dirá, o que ele sabe que irá efetivamente desarmar o vitríolo que será direcionado em sua direção.

“Ele aparece e interpreta um personagem”, disse Edwards. “’Vou interpretar um personagem porque estou prestes a ser cortado do UFC.’ É mais fácil alguém assim tolerar, basta rir dele. Você é simplesmente um estranho. É isso.

“Você pode dizer palavra por palavra o que ele vai dizer. Você pode saber como ele vai se vestir. Ele é apenas um personagem engraçado e um palhaço. Nós apenas gostamos do que é.”

Independentemente da originalidade que sai da boca de Covington, quando ele fala, as pessoas ouvem – e isso desempenhou um papel importante para que ele permanecesse no centro das atenções, apesar de não competir por quase dois anos.

Covington lutou pela última vez em março de 2022, quando derrotou o ex-amigo e companheiro de equipe Jorge Masvidal em uma das rivalidades mais feias da história recente. Essa vitória levou Covington para 2 a 2 em suas últimas quatro lutas, que incluíram duas derrotas para Kamaru Usman em suas duas tentativas anteriores de se tornar campeão indiscutível dos meio-médios do UFC.

Com base apenas no currículo, Edwards ainda não entende por que Covington está tendo a chance pelo título, mas ele não é o casamenteiro, então apenas assinou o contrato que lhe foi apresentado.

“Eu sinto que o mundo sabe disso [he doesn’t deserve it]”, disse Edwards. “Ele foi espancado [Kamaru] Usman. Ele bateu em um cara [Jorge] Masvidal que está basicamente prestes a sair pela porta, e então [he sat] ficou fora por dois anos e conseguiu uma chance pelo título. Recusou todas as lutas que lhe foram oferecidas, todas as chamadas que o desafiaram.”

Se Covington conquistou sua chance pelo título não importa muito agora, porque ele está tendo a oportunidade e Edwards não o considerará uma ameaça – mesmo que ele não esteja tão impressionado com o ex-campeão interino dos meio-médios.

Apesar de todas as maneiras pelas quais Covington construiu sua reputação em torno de um ritmo implacável, pressão e luta livre que desgastou muitos de seus oponentes anteriores, Edwards é rápido em apontar contra quem essas vitórias ocorreram e em que ponto de suas carreiras eles o enfrentaram. .

“Todo mundo fala sobre seu cardio e essa é sua arma”, disse Edwards. “Ninguém diz nada sobre seu conjunto de habilidades. Não acho que ele seja talentoso, ele é mais um trabalhador. Ele é mais cardio do que habilidades. Eles estão avaliando o cardio da vitória sobre Robbie Lawler há cinco anos, seis anos atrás. Ele terá um choque totalmente diferente.

“Aquele era um Robbie Lawler que já estava lavado, no alto da colina. Esse não foi o mesmo Robbie Lawler que derrotou Rory MacDonald naquela época ou esse tipo de cara. Todas as suas vitórias nas quais ele obtém confiança são de caras mais velhos e lavados. Ele terá um rude despertar no sábado à noite.

O mesmo vale para a vitória de Covington sobre Masvidal, mas Edwards avisa que esse não é o tipo de adversário que Covington enfrentará na noite de sábado.

“Não sou Masvidal”, disse Edwards. “Todo mundo sabe disso. Masvidal era um lutador com um pé fora da porta. Ele está prestes a se aposentar, ele lutou com Colby para conseguir um pequeno pagamento para se aposentar. Eu não sou Masvidal. Se é isso que ele está julgando, ele teve um rude despertar.”

No que diz respeito a uma previsão, Edwards realmente não se importa como ele fará o trabalho, desde que saia da T-Mobile Arena com o título dos meio-médios ainda na cintura.

Dito isto, Edwards sabe que seria muito mais agradável silenciar Covington com um nocaute, o que ele acredita que poderia significar o fim da carreira de seu adversário.

“Sinto que uma vitória é uma vitória, mas não acho que preciso, mas quero nocauteá-lo”, disse Edwards. “Quero colocar aquele prego no caixão dele. Esta é sua quarta chance pelo título. Este, ele não ganhou nem um pouco. Fiquei de fora por dois anos, reclamei, gemi, culpei todo mundo. A culpa era de todo mundo, mas não dele. Eu cimentar aquele último prego em seu caixão seria uma alegria e mal posso esperar para fazer isso.

“Não consigo imaginá-lo lutando contra todos esses caras mais jovens. Ele já recusou. Não consigo imaginá-lo agora tendo a mesma mentalidade e esforço para ir lá e competir contra esses caras mais jovens. Ele está acostumado a vencer caras como Robbie Lawler, ele está acostumado a vencer caras como Jorge Masvidal, caras que estão um pouco acima da colina. Eles têm 37, 38 anos, estiveram em guerras, seus corpos foram espancados. Ele está acostumado a vencer esses caras. Agora indo lá e vencendo aqueles caras jovens, em forma e famintos? Eu simplesmente não consigo vê-lo fazendo isso.”