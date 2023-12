Leon Edwards e Colby Covington quase entraram em conflito após insulto dirigido ao falecido pai do campeão

Não há linha que Colby Covington não ultrapasse, como ele provou durante um incidente feio durante a coletiva de imprensa pré-luta do UFC 296, na quinta-feira.

Vestido da cabeça aos pés como se estivesse fazendo cosplay de George Washington, Covington mirou em quase todo mundo no palco, incluindo tiros disparados contra Ian Machado Garry e Stephen “Wonderboy” Thompson. Mas foi um insulto dirigido ao campeão meio-médio do UFC, Leon Edwards, que quase causou confusão.

Enquanto os lutadores da luta principal se alternavam em uma troca verbal, Covington recebeu um golpe decididamente baixo ao insultar o falecido pai de Edwards, que foi assassinado em uma boate de Londres quando o futuro campeão do UFC tinha apenas 13 anos. .

“No sábado à noite, vou levá-lo a um lugar onde você nunca quer estar”, gritou Covington. “Vou levar você ao sétimo nível do inferno. Diremos ao seu pai o que está acontecendo enquanto estivermos lá.

Depois de ouvir Covington mencionar seu falecido pai, Edwards lançou uma garrafa de água em seu oponente pelo palco e pulou da cadeira. Covington fez o mesmo enquanto a segurança subia ao palco para manter os lutadores separados durante a altercação.

Edwards continuou gritando com Covington até que a ordem foi finalmente restaurada e os lutadores voltaram aos seus lugares.

Quando questionado sobre o insulto, Edwards apenas encolheu os ombros, reafirmando que a luta no UFC 296 não se tornou pessoal, mas seus sentimentos por Covington apenas foram reafirmados.

“Na verdade [personal]”, disse Edwards. “O cara é um merda, mas apenas certifique-se de manter a mesma energia nos bastidores. Mantenha essa energia nos bastidores.”

Covington respondeu enquanto Jon Anik, jogador do UFC, permanecia em alerta máximo para o caso de um dos lutadores acabar atacando o outro.

“Certifique-se de economizar energia no ringue no sábado à noite”, disse Covington.

Os ânimos não se exaltaram novamente durante a coletiva de imprensa pré-luta, e o matchmaker do UFC Sean Shelby e a segurança do UFC garantiram que Edwards e Covington não ficassem muito próximos um do outro durante o confronto momentos depois.

Edwards e Covington procuram resolver suas divergências na noite de sábado, quando se enfrentarão na luta principal do UFC 296, na T-Mobile Arena, em Las Vegas.