Leon Edwards planeja defender título no UFC 300, também ‘em negociações’ para lutar em Birmingham

Leon Edwards tem grandes planos para 2024.

O atual campeão dos meio-médios compareceu a uma partida em Birmingham, na Inglaterra, entre seu clube Aston Villa e Burnley, no sábado, e foi levado a campo para falar aos torcedores no intervalo. Durante sua breve entrevista, Edwards anunciou que planeja lutar no UFC 300 e depois defender seu título novamente neste verão, em Birmingham.

“Vou defender meu cinturão novamente em abril, no UFC 300, em Las Vegas, e espero poder fazer um show no verão em Birmingham, no Villa Park”, disse Edwards. “Estou conversando com o UFC, então espero que possamos fazer isso.”

Ouça o anúncio de Edwards abaixo, cortesia da MMA Orbit:

O UFC anunciou várias lutas de destaque para seu evento marcante em 13 de abril, incluindo Jiri Prochazka x Aleksandar Rakic ​​e Aljamain Sterling x Calvin Kattar, mas a escalação ainda não tem luta pelo título. Parece que uma defesa do título de Edwards pode estar em andamento ou, pelo menos, que o campeão está oferecendo seus serviços como voluntário.

Edwards encerrou 2023 com uma vitória por decisão unânime sobre Colby Covington no UFC 296, em dezembro. Foi a segunda defesa consecutiva bem-sucedida do título dos meio-médios de Edwards e sua 12ª vitória consecutiva (excluindo uma sem disputa).