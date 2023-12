Leon Edwards responde aos rumores de que nocauteou Ian Machado Garry e responde ao desafio de Belal Muhammad

Leon Edwards realmente não entende todo o drama que envolve Ian Machado Garry sendo expulso de sua academia antes do UFC 296.

O atual campeão meio-médio do UFC e o irlandês em rápida ascensão treinaram juntos brevemente na Inglaterra, mas no final das contas foi como misturar óleo e água. Machado Garry finalmente saiu e mudou seu campo de treinamento para o Brasil, com Edwards e seus treinadores apontando para um conflito cultural que levou à separação.

Embora Machado Garry tenha afirmado que apresentava “inseguranças” e “dúvidas” como um candidato de alto nível lutando na mesma divisão, Edwards diz que isso não poderia estar mais longe da verdade.

“Eu sinto que quando ele veio para a academia, ele simplesmente não se encaixou na academia”, disse Edwards ao MMA Fighting. “Esta é como a terceira academia da qual ele foi expulso. É o que é. Ele é apenas um tipo diferente de cara. Ele é difícil de se misturar. Onde quer que ele vá, há uma câmera lá. Onde quer que ele vá, sua esposa está lá, seu filho está lá. Há muita coisa acontecendo.

“Não houve nenhum sangue ruim. Ele saiu e transformou isso em uma grande coisa e não foi. Ele foi expulso de mais academias que a minha. Tipo, por que você está dando tanta importância a isso?

No fundo, Edwards acredita que Machado Garry estragou tudo, em grande parte por causa de seu status como campeão meio-médio do UFC, então a história recebeu muito mais atenção do que realmente merecia.

“Porque eu sou o campeão, ele quer andar na minha cola e ir e voltar comigo nas redes sociais”, disse Edwards. “É o que é. Você tem que se concentrar em si mesmo.

“Se ele conseguir o título – não é? Eu não sei ainda. É isso. Deseje-lhe boa sorte. Veremos o que acontece.”

Após a separação, o também lutador do UFC 296, Paddy Pimblett, afirmou que Machado Garry não apenas ainda não merecia ser mencionado como um potencial candidato ao título, mas também já havia sido nocauteado por Edwards durante o período de treinamento juntos.

Embora Edwards concorde com a regra não escrita de que o que acontece na academia permanece na academia, ele ainda queria resolver o debate sobre o que realmente aconteceu durante aquelas sessões de sparring com Machado Garry.

“Eu não o nocauteei, não”, disse Edwards. “Ele sentiu um gostinho [of the Kamaru Usman head kick] claro que sim.”

Na mesma noite em que Edwards é a atração principal do UFC 296 na defesa de título contra Colby Covington na luta principal, Machado Garry buscará adicionar mais um adversário ranqueado ao seu currículo ao enfrentar outro ex-parceiro de treinos, Vicente Luque.

Obviamente com o foco na própria luta, Edwards provavelmente não prestará muita atenção ao desempenho de Machado Garry, mas sabe que independente de mais uma vitória, ainda tem um longo caminho a percorrer antes de lutar pelo título do UFC.

“Em termos de habilidade, ele está muito longe de sequer pensar em competir por um título”, disse Edwards sobre Machado Garry. “Como eu disse, desejo-lhe boa sorte em seus empreendimentos, mas sinto que tenho habilidades sábias agora, ele não é um cara que eu penso ‘ah, merda, preciso ficar longe desse cara.’”

Quanto a quem poderia realmente ser o próximo a ele, Edwards afirmou que não tinha certeza se alguém havia se definido claramente como o verdadeiro candidato ao número 1 na divisão.

Isso provavelmente foi uma surpresa para Belal Muhammad, a quem foi prometido uma disputa pelo título depois de derrotar Gilbert Burns em maio, estendendo sua seqüência invicta para 10 consecutivas no geral. A única falha durante essa corrida ocorreu em 2021, quando a luta de Muhammad com Edwards terminou sem competição após uma cutucada acidental no olho no segundo round.

Na opinião de Edwards, ele gostaria de ver Muhammad ou qualquer outra pessoa na divisão solidificar sua posição como um verdadeiro candidato ao número 1 antes de defender seu título novamente.

“Ele é o candidato número 1? Não sei”, disse Edwards sobre Maomé. “Eu lutaria com ele de novo? Absolutamente. Se ele se destacar. No momento, não há ninguém que se destaque claramente. Há um pouco [bottle neck] coisa acontecendo. Como eu disse, espero ver alguém se destacando logo após essa luta e então poderemos marcar e seguir em frente.

“Quero ser um campeão ativo. Eu estava apto para lutar em setembro, mas o UFC tinha outros planos. Eles já tinham [Israel Adesanya] já reservado para o pay-per-view e já havia outros cartões reservados. Foi entre Nova York ou este cartão. Jon Jones acabou no card de Nova York, embora tenha desistido e agora aqui estamos.”

Se o UFC finalmente ligar e dizer que Muhammad é o próximo, Edwards promete que não terá problemas em aceitar o desafio.

“Não, 100 por cento [I’d fight him]”, disse Edwards. “Esse é um trabalho fácil. Isso é dinheiro fácil. Se ele for o próximo cara, ele é o cara. Mas alguém quer ver isso? Provavelmente não, mas se ele for o cara, ficarei feliz em silenciá-lo.”