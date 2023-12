Leon Edwards zomba de Colby Covington: ‘Ele não é tão bom quanto todos pensam’

Leon Edwards estudou Colby Covington de perto antes de sua próxima luta pelo título. E ele não está impressionado com o que viu.

No sábado, no UFC 296, Edwards defende pela segunda vez o título dos meio-médios ao enfrentar Covington na luta principal. Edwards teve muito tempo para assistir à fita do duas vezes desafiante ao título, com Covington na prateleira desde que derrotou Jorge Masvidal em março de 2022.

Então, o que o campeão tirou de todo esse estudo em fita?

“Ele não é tão bom quanto todo mundo pensa”, disse Edwards no media day do UFC 296 na quarta-feira. “Ele é um cara que já foi parado por nocaute técnico, foi estrangulado antes, foi derrubado antes, então há muitas maneiras de vencê-lo. Ele é apenas um lutador normal que é mais desconexo, basicamente. Ele é como [Kamaru] Usman, mas mais desconexo, basicamente. Eu e a equipe criamos um ótimo plano de jogo para neutralizar todos os lugares onde ele é bom e meu objetivo é eliminá-lo.”

Edwards não sabe ao certo por que Covington foi escolhido para ser seu próximo desafiante ao título e também não se importa. Tudo o que ele sabe é que Covington é quem ele terá que superar se quiser manter o primeiro lugar na lotada divisão dos meio-médios.

A escolha de Covington ter outra oportunidade de campeonato enfrentou o escrutínio dos fãs e da mídia devido à sua longa dispensa, um fator que Edwards acha que diz algo sobre o futuro lutador de Covington.

“Acredito que sim”, disse Edwards. “Eu não consigo vê-lo – ele já recusou todos os caras mais jovens que estão chegando. Ele recusou todos que o UFC lhe ofereceu e ficou dois anos afastado, então agora não consigo imaginá-lo ganhando o cinturão e depois lutando contra todos os jovens novatos. Eu simplesmente não consigo ver isso acontecendo. Eu acho que quando alguém assim recebe coisas tão facilmente o tempo todo que ele sente que pode fazer isso.

“Depois de vencê-lo, eu realmente acredito que ele provavelmente irá se aposentar ou descer. Ele continua clamando pelo Islã, então deixe-o lutar contra o Islã no peso leve.”

Edwards também foi questionado sobre sua opinião sobre a infame conversa fiada de Covington, que esteve tão presente como sempre antes da luta. Ele ignorou a maior parte do assunto, mas teve que comentar sobre Covington ser obstinadamente dedicado ao ex-presidente Donald Trump.

Covington se gabou de que Trump estará presente para embrulhar o título do UFC em sua cintura caso ele derrote Edwards, e ele veio ao media day vestindo um terno personalizado estampado com as cores da bandeira americana e a foto de Trump nas costas. É uma estética de design que deixou Edwards confuso.

“Não sei, acho que todo o cenário é estranho”, disse Edwards. “Isso é o que eu acho disso. Não sinto fascínio por outro homem. Eu não entendo. Eu sei que ele era o presidente e tal, mas ele não é mais o presidente, então não entendo o que está acontecendo. É simplesmente estranho porque ele o escolheu apenas para ser um personagem nas costas dele. Eu simplesmente não entendo.

“Trump não vai enrolar nada na cintura, porque não vai ganhar o cinturão. Trump já esteve em suas lutas antes, quando está perdido, então Trump não pode lutar por ele. Ele precisa crescer e arrumar uma namorada ou algo assim.