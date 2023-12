Letreiro de Hollywood completa 100 anos, uma retrospectiva do marco de Los Angeles

As letras originais tinham 9 metros de largura e 13 metros de altura, com os quadrados de metal presos por uma estrutura de canos, andaimes, fios e até postes telefônicos.

Desde então, o letreiro de Hollywood gravou seu caminho na tradição do showbiz… e até seguiu o modelo de Hollywood A-lister, passando por algumas reformas com o passar do tempo!

Também foi sujeito a algumas reformas temporárias – incluindo o infame visual “Hollyweed” em 2017 ou a mudança de “Rams House” pela cidade no ano passado, após a vitória do time de futebol no Super Bowl – embora essa aparência não tenha conquistado as pessoas. sobre.