Ligga ABRE CARGOS presenciais e HÍBRIDOS; Saiba mais!

A Ligga, empresa que está em uma curva de crescimento para se tornar um dos maiores provedores de internet do país e quer contar com o talento de quem também está pronto para essa ascensão, oferece inúmeras vagas no Paraná. Dessa maneira, antes de falar mais sobre, consulte quais são os principais cargos ofertados:

Analista de Controle e Performance JR – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista Suporte Técnico – Rede Acesso – Curitiba – PR – Efetivo;

Consultor (a) de Vendas – Canal Direto – Curitiba – PR – Efetivo;

Consultor (a) de Vendas Júnior | Canais Premium – Curitiba – PR – Efetivo;

Coordenador (a) de Segurança da Informação – TechLead – Curitiba – PR e Híbrido – Efetivo;

Especialista em Soluções – Engenharia de Telecomunicações | Inovação e Novos Produtos – Curitiba – PR -Efetivo;

Executivo (a) de Contas Carrier/ISP PL – Curitiba – PR – Efetivo;

Banco de Talentos – Cargos em Rede de Fibra – Curitiba – PR – Banco de talentos.

Mais sobre a Ligga

Sobre a Ligga, podemos destacar que a empresa atua no estado do Paraná e em breve iniciará uma expansão pelo Brasil, oferecendo um portifólio de soluções para residências e empresas.

Com a aquisição de licenças 5G no último leilão da Anatel, a empresa passará a atender cerca de 46% da população de todo o território nacional, abrangendo os estados do PR, SP, PA, MA, RR, RO, AC e AM. Com isso, será uma das maiores operadoras de Telecom do país.

A marca Ligga está sendo formada a partir da aquisição das empresas Ligga, com 192 mil clientes em todo estado do Paraná, e da Horizons, com mais 3.5 clientes corporativos. O grupo nasceu Telecom, mas o objetivo, perseguido desde o primeiro lance, é avançar como uma companhia de tecnologia, que leve muita conectividade, inovação e soluções disruptivas aos mais diversos setores, do agronegócio à medicina.

Confira alguns benefícios

Plano de Saúde Unimed;

Plano Odontológico DentalUni;

Vale refeição e alimentação em cartão híbrido;

Seguro de Vida;

Vale transporte;

TotalPass;

Extensão da licença-maternidade e paternidade;

Day Off de aniversário;

Ambiente descontraído, no dress code.



Você também pode gostar:

Como enviar o seu portfólio?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Ligga, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Acesse agora mesmo o Notícias Concursos para se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil!