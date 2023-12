LIMITE de saque do PIS/Pasep é motivo de PREOCUPAÇÃO para brasileiros

O período para a retirada dos valores do PIS/Pasep 2023, correspondente ao exercício de 2021, está chegando ao seu encerramento. Há um montante superior a R$ 530 milhões aguardando os beneficiários aptos a resgatar o abono trabalhista.

Esses fundos foram disponibilizados desde o começo de fevereiro, levando em conta o mês de nascimento para os inscritos no PIS e o último dígito de inscrição para os do Pasep. Contudo, é vital ressaltar que o prazo para efetuar a retirada do PIS/Pasep se conclui em 28 de dezembro.

Como funciona o saque do PIS/Pasep?

Compreender de forma precisa o funcionamento dessas iniciativas e a relevância de agir no tempo determinado é crucial para assegurar o direito ao valor que é devido ao trabalhador. Mas, antes de abordarmos os procedimentos em detalhe, é pertinente esclarecer a natureza do PIS e do Pasep, bem como as compensações relacionadas ao atual ano.

Esses são esquemas voltados à integração social, visando beneficiar empregados do setor privado e servidores públicos, respectivamente. Tais programas têm como objetivo fortalecer o poder econômico dos empregados e contribuir para o crescimento financeiro nacional.

As compensações deste ciclo estão atreladas aos meses efetivados no ano de referência de 2021. Dito de outra forma, apenas aqueles que estiveram em serviço durante esse intervalo específico de 2021 possuem o direito ao auxílio.

Implicações da não realização do saque

Como já indicado, o limite para a retirada dos valores do PIS/Pasep 2023 vai até o dia 28 de dezembro. Este prazo máximo é vital para que os elegíveis efetuem a retirada da ajuda financeira. Após esta data, quaisquer quantias não resgatadas retornarão ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, conforme as diretrizes estabelecidas.



Mecanismo de distribuição dos pagamentos

A modalidade de distribuição varia entre PIS e Pasep. No contexto do PIS, a data de nascimento do empregado é decisiva, enquanto no Pasep, o dígito terminal do cadastro é levado em conta.

Além disso, o montante do abono está atrelado aos meses laborados no ano anterior. Aqueles que se dedicaram ao trabalho ao longo dos 12 meses recebem a quantia completa, estipulada em R$ 1.320.

Para os que não completaram o ciclo anual, a quantia será ajustada proporcionalmente ao tempo de serviço em 2021. Abaixo está uma tabela detalhada com os valores respectivos para diferentes períodos laborais:

1 mês: R$ 108,50;

2 meses: R$ 217,00;

3 meses: R$ 325,50;

4 meses: R$434,00;

5 meses: R$542,50;

6 meses: R$651,00;

7 meses: R$759,50;

8 meses: R$868,00;

9 meses: R$976,50;

10 meses: R$1.085,00;

11 meses: R$1.193,50;

12 meses: R$1.320,00.

Diretrizes para elegibilidade ao PIS/Pasep

Para ter direito ao PIS/Pasep, é necessário atender aos seguintes critérios:

Registro no PIS ou Pasep por no mínimo cinco anos;

Presença na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS);

Exercício laboral de pelo menos 30 dias em 2021;

Salário médio de até duas vezes o salário mínimo em 2021.

Locais e métodos de consulta

Para obter informações sobre o PIS/Pasep 2023, há várias opções à disposição dos empregados. Desde 5 de fevereiro, a Carteira de Trabalho Digital, o portal oficial do governo e o número 158 fornecem detalhes sobre o valor do auxílio, a data prevista para recebimento e a instituição financeira designada.

Empregados do setor privado também podem utilizar os aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem para consultar o status do auxílio. Para os do Pasep, o Banco do Brasil serve como fonte de consulta, com linhas telefônicas específicas para esclarecimentos.

Formas de retirada e acesso aos valores

A Caixa Econômica Federal efetua o depósito automático do PIS para seus correntistas, enquanto os demais têm acesso via poupança digital, por meio do aplicativo Caixa Tem. Efetuam-se as retiradas em caixas eletrônicos, casas lotéricas, pontos Caixa Aqui ou agências bancárias.

No contexto do Pasep, os correntistas do Banco do Brasil recebem o crédito diretamente em suas contas. Aqueles que não possuem conta bancária podem optar pela transferência via TED, realizada em caixas eletrônicos, online ou nas agências do referido banco.