Limites 401K do IRS 2024: Quais são as mudanças 401k para 2024?

Tele Receita Federal (IRS) revelou recentemente as alterações previstas nos limites de contribuição dos investidores para várias contas de reforma em 2024, sinalizando um impacto significativo nas estratégias de poupança para a reforma. Esses ajustes referem-se especialmente aos planos 401(k) e às contas individuais de aposentadoria (IRAs), influenciando tanto os limites de contribuição quanto as faixas de renda.

Para 401(k) planos, o limite de contribuição dos funcionários está programado para aumentar para US$ 23.000 em 2024, marcando um aumento em relação aos US$ 22.500 do ano anterior. Simultaneamente, as contribuições de recuperação para indivíduos com 50 anos ou mais permanecerão em US$ 7.500. Este ajuste se estende a outras contas de aposentadoria, como planos 403(b), a maioria dos planos 457 e Planos de poupança econômica.

Para IRAs, os limites de contribuição foram elevados, permitindo que os investidores contribuam com até US$ 7.000 em 2024, em comparação com US$ 6.500 em 2023. A contribuição de recuperação inalterada para IRAs é fixada em US$ 1.000. Notavelmente, um aumento da faixa de eliminação da renda bruta ajustada para indivíduos solteiros e chefes de família pode expandir a elegibilidade para contribuições do Roth IRA em 2024.

O Roth IRA a eliminação progressiva das contribuições para casais que entram com pedido conjunto também foi ajustada, agora variando entre US$ 230.000 e US$ 240.000 em 2024, em oposição à faixa anterior de US$ 218.000 a US$ 228.000. Estas alterações abrem portas para que mais indivíduos e famílias aproveitem as opções de poupança para a reforma.

O IRS ampliou as faixas de renda

Além dos limites de contribuição aumentados, o IRS ampliou as faixas de renda para se qualificar para o crédito de contribuições de poupança para a aposentadoria e a dedutibilidade de depósitos IRA antes dos impostos na presença de um plano de trabalho. Estas mudanças visam aumentar a flexibilidade financeira e proporcionar aos indivíduos oportunidades de optimizar as suas poupanças para a reforma.

Os consultores financeiros sublinham a importância de integrar estas mudanças nas estratégias de planeamento financeiro de final de ano. À medida que o ano termina, os indivíduos são incentivados a considerar estes limites de contribuição e faixas de rendimento revistos, tomando decisões informadas sobre as suas poupanças para a reforma.

Um consultor sublinha a importância de os clientes com elevado património se manterem informados sobre estas mudanças, afirmando: “É crucial que os clientes com elevado património estejam cientes destas mudanças e considerem como podem optimizar as suas poupanças para a reforma à luz da novos limites e faixas de renda.”

O anúncio do IRS sobre o aumento dos limites de contribuição para planos 401(k), IRAs e outras contas de aposentadoria oferece aos indivíduos a oportunidade de reavaliar suas metas de poupança para a aposentadoria e tomar decisões financeiras estratégicas para o próximo ano.