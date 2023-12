Lionel Messi e a espetacular mansão que comprou para morar em Miami

Lionel Messi chegou a Miami no meio do ano após assinar com MLS clube Inter Miami, dar continuidade à brilhante carreira de um jogador que, sem dúvida, já está entre os maiores jogadores de futebol de todos os tempos.

Quando Messi e sua família chegaram em Miami não precisaram se preocupar onde iriam morar, pois o a família tinha algumas propriedades no sul da Flórida.

O filho de Lionel Messi, Mateo, marca um gol espetacular de bicicleta com o Inter Miami

Mas isso não foi o suficiente.

A nova mansão de Lionel Messi

O argentino campeão mundial pela Albiceleste acaba de comprar um luxuosa mansão em Fort Lauderdale, em Bay Colony, e fez dela sua nova casa.

As características da sua “humilde casa” não são poucas nem menores, sendo um imóvel para o qual Messi pagou US$ 8,5 milhões em troca de 3.200 metros quadrados e apenas 16 minutos de carro de Estádio do Inter Miami, o Estádio DRV PNK.

A casa é uma obra-prima arquitetônica moderna com 10 quartos, nove banheiros, grandes janelas para deixar entrar o sol quente de Miami e, claro, uma piscina.

Além disso, a casa é cercada por jardins paisagísticos e paisagísticos para criar uma atmosfera tranquila, em contraste com a agitada vida nas ruas de Miami.

Como se não bastasse, a casa dispõe de ginásio, spa, garagem para três carros e ainda um pequeno cais para atracar alguns barcos para visitar a família.

A presença de Messi aumenta o valor das casas na área

Messi A chegada a esta área exclusiva de Fort Lauderdale aumentou o valor dos imóveis próximos à casa do argentino.

Homem de negocios Patrick Aposta David disse em entrevista no YouTube que a chegada de Messi ao bairro aumentou o valor de sua propriedade de US$ 7 milhões a US$ 25 milhões.