Lionel Messi eleito o ‘Atleta do Ano’ pela revista Time

Lionel Messi foi eleito o “Atleta do Ano” pela revista Time depois de entregar Argentina sua primeira Copa do Mundo FIFA desde 1986, entre outras conquistas no futebol.

Seus esforços lhe renderam oitavo prêmio Ballon d’Or da carreira, um recorde, e agora ele encerra 2023 conquistando o cobiçado prêmio da Time Magazine que já homenageou atletas como LeBron James, Aaron Judge e Simone Biles.

A fenomenal temporada 2022/23 de Messi

O argentino de 36 anos sagrou-se campeão mundial no Catar em dezembro de 2022, depois de marcar sete gols, incluindo dois na final contra a França, para finalmente imitar Diego Maradona e garantir seu status como o maior jogador de todos os tempos.

A pulga também produziu três assistências (a maior do torneio), criou o segundo maior número de chances e ganhou cinco prêmios de “Jogador da Partida”, inclusive na final, o maior número de qualquer jogador ao completar o futebol.

Internamente, ele marcou 16 gols e deu 16 assistências pelo Paris Saint-Germain em Liga 1 enquanto ele os lançava para o título com alguns gols grandes e tardios.

Ao mesmo tempo, ele também marcou um gol extra no Trophee des Champions. Na UEFA Liga dos Campeõeso mais alto padrão de competição de clubes na Europa, ele marcou quatro gols e quatro assistências em sete jogos.

Ele então trocou o PSG pelo clube da MLS Inter Miami, propriedade de David Beckhamno verão para prosseguir a sua carreira nos Estados Unidos, num golpe mediático que continua a gerar interesse, mas mesmo aí o seu legado não se limita ao impacto da sua aura.

Ele marcou um gol e duas assistências em seis MLS jogos, mas marcou 10 gols críticos no Taça das Ligas e produziu uma assistência extra enquanto dirigia Inter Miami ao seu primeiro troféu, ao vencer a final por 10-9 nos pênaltis contra Nashville SC. Ele também somou duas assistências na final do US Open Cup, mas o Inter Miami não conseguiu conquistar o título.