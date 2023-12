Lionel Messi mostra sua nova reforma de Natal

Lionel Messi surpreendeu os fãs durante as férias de Natal em Rosário ao revelar um novo corte de cabelo.

Conhecido por definir tendências com suas diversas mudanças na aparência, O estilista de Messi, Dany Alecompartilhou uma imagem do novo visual do astro do futebol no Instagram.

Lionel Messi comparece ao casamento da irmã de Antonela Roccuzzo na Argentina

Messi expressou sua gratidão pelo novo corte de cabelo, agradecendo ao seu estilista. Apesar desta mudança na aparência, Messi não exibiu seu novo corte no casamento de Carla Rocuzzo, a irmã de sua esposa, Antonela.

A razão pela qual Messi não compareceu ao casamento da irmã Antonela

Os detalhes do casamento foram mantidos em sigilo, mas a significativa operação de segurança ao redor da igreja em Rosário atraiu a atenção dos moradores locais, que especularam sobre a presença potencial de Messi.

No entanto, Ausência de Messi da cerimônia foi atribuída a preocupações com segurançaconsiderando a crescente aglomeração e entusiasmo entre os vizinhos e o campeão mundial optou por evitar a aglomeração de público por questões de segurança.