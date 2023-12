Lionel Messi revela como a vida mudou com a chegada do primeiro filho

Lionel Messi, conhecido mundialmente pelo seu génio futebolístico, revelou outro aspecto da sua vida num recente documentário intitulado “Messi Meets America”, produzido pela plataforma Apple TV+, no qual partilha aspectos mais íntimos da sua vida.

Ao fazer isso, ele destacou sua família e como a chegada do primeiro filho mudou significativamente sua perspectiva.

Apesar de ser conhecido por sua personalidade reservada Messi permitiu que as câmeras explorassem sua vida diária com sua esposa, Antonela Roccuzzoe seus três filhos, Thiago, Mateo e Ciro, quando começaram a vida nos Estados Unidos.

O documentário oferece um vislumbre único de Messi afastando-se dos holofotes do campo de futebol e permitindo que o público veja seu lado mais humano, e revela como a chegada do primeiro filho marcou um antes e um depois em sua vida, transformando sua perspectiva e prioridades.

“Desde pequeno adoro jogar futebol e para mim sempre foi fundamental, até chegar o meu primeiro filho. Aí tudo mudou automaticamente… Você tem outras prioridades antes do futebol”, disse. Messi disse.

Em que o documentário se aprofunda?

O foco do documentário é mostrar o dia a dia de Messi e sua família enquanto se adaptam à nova vida nos Estados Unidos.

Desde momentos íntimos em casa até experiências familiares na cidade, a produção destaca a importância da família na vida do astro do futebol, onde tudo gira em torno dos filhos.

“Praticamente nossa rotina é sobre o dia deles, sobre o que eles têm que fazer”, disse ele.

“Temos que levá-los à escola, aos treinos, aos aniversários dos colegas, ou muitas vezes aos próprios aniversários: muitas vezes não estive presente em situações diversas: jogos, viagens.

“Tento passar tempo com eles, aproveitar e viver o dia-a-dia normal como qualquer outro pai.”

Embora tenha reconhecido que perdeu muitos momentos com eles, agora tudo o que vive no mundo do futebol, desde triunfos e derrotas, é diferente graças à sua família.

“Eu perdi muitas coisas” Messi concluiu. “Muitas viagens, muitos campos de treinamento, muitas partidas.

“Embora eu ainda dê a mesma importância, continuo com a mesma vontade, de viver as derrotas, os momentos difíceis de uma forma diferente.

“Quando você chega em casa e tem sua esposa, seus filhos, tudo é diferente.”