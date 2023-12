Lions troll Taylor Swift e Chiefs TE Travis Kelce com uma pergunta simples

Tele Leões de Detroit trollado Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce e sua namorada, Taylor Swiftcom um vídeo do TikTok na quinta-feira apontando que Sam LaPorta tem mais touchdowns ao longo de 2023 NFL temporada do que qualquer outro TE da liga.

“Verdadeiro ou falso? Taylor Swift está namorando o tight end com mais touchdowns na NFL nesta temporada”, dizia o texto em um vídeo mostrando Swift e Kelce.

Vídeo do relacionamento de Taylor Swift e Travis Kelce mostra seus melhores momentos em 2023Parker Johnson

A conta oficial do Lions no TikTok revela, em tom de brincadeira, que a resposta está errada porque ela não é namorada de LaPorta.

Por que os Leões trollaram Taylor Swift?

Os Leões provavelmente decidiram trollar Swift e Kelce nas redes sociais para entrar no hypetrain que os rodeia desde que começaram a namorar.

O TikTok trollando-os já acumulou quase um milhão de visualizações e está a caminho de se tornar o post mais popular da equipe.