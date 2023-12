lista de grupos que recebem benefício nesta semana

A Caixa Econômica Federal segue nesta terça-feira (12), com mais uma rodada de pagamentos do Bolsa Família. Hoje, por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 2. O dinheiro está na conta desde as primeiras horas da manhã.

Mas este não é o único grupo que vai receber o saldo do Bolsa Família nesta semana. Ainda tomando como base as informações do Ministério do Desenvolvimento Social, a ideia é seguir os repasses sempre com base no final do Número de Identificação Social (NIS) de cada usuário.

Abaixo, você pode conferir o calendário detalhado de liberações do Bolsa Família para esta semana:

Usuários com NIS final 1: 11 de dezembro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 2: 12 de dezembro (terça-feira);

Usuários com NIS final 3: 13 de dezembro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 4: 14 de dezembro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 5: 15 de dezembro (sexta-feira).

No próximo sábado (16), o governo federal deverá liberar o Bolsa Família para as pessoas que possuem o NIS final 6. Oficialmente, este grupo recebe o benefício apenas na segunda-feira (18), mas eles poderão antecipar os repasses já para o próximo final de semana.

Os demais grupos do Bolsa Família

Os demais grupos recebem o saldo do Bolsa Família já a partir da próxima semana. A ideia é retomar as liberações na segunda-feira (18). Veja no calendário detalhado abaixo:

Usuários com NIS final 6: 18 de de dezembro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 7: 19 de dezembro (terça-feira);

Usuários com NIS final 8: 20 de dezembro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 9: 21 de dezembro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 0: 22 de dezembro (sexta-feira).

Em todos os casos, o saldo será pago antes das festas do final do ano. O governo optou por realizar as liberações nos 10 últimos dias úteis antes de 25 dezembro, justamente para que todos os usuários estejam com o dinheiro na conta neste natal.



Você também pode gostar:

Os adicionais

Falando em natal, é natural que muitos usuários estejam esperando pelo chamado abono natalino do Bolsa Família, mas ele não vai ser pago. A informação, aliás, já foi confirmada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome.

De todo modo, em dezembro o governo federal está seguindo com as liberações dos chamados adicionais do Bolsa Família. Em alguns casos, o usuário pode receber até mais do que um salário mínimo, a depender da soma de pagamentos feitos. Veja abaixo:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para garantir um total mínimo de R$ 600 por família;

Benefício Primeira Infância (BPI): acréscimo de R$ 150 por criança de 0 a 7 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e crianças de 7 a 18 anos;

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): acréscimo de R$ 50 por membro da família com até sete meses de idade (nutriz);

Benefício Extraordinário de Transição (BET): pago em casos específicos para garantir valores anteriores ao programa Auxílio Brasil até maio de 2025.

Bolsa Família bateu recordes em 2023

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, o valor médio do Bolsa Família pago neste ano de 2023 foi de R$ 670,36. Este é o maior valor médio já alcançado na história do programa, que foi relançado no último mês de março. No ano passado, quando o projeto ainda era chamado de Auxílio Brasil, a média de pagamentos fechou em R$ 394,48.

O número médio de pessoas atendidas pelo Bolsa Família do governo federal também bateu recorde em 2023. Ainda tomando como base os números do Ministério do Desenvolvimento Social, a média mensal de usuários vai fechar o ano em 21,3 milhões. Em 2022, este mesmo número fechou em uma média de 19,2 milhões de atendidos.

Também houve recorde no investimento realizado para o programa. Em 2023, o atual governo federal destinou R$ 14,1 bilhões em pagamentos médios por mês. No ano passado, este mesmo número fechou em R$ 7,8 bilhões.