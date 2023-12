Livelo está NA PROCURA por novos colaboradores; Saiba mais!

A Livelo, uma das principais empresas de recompensas do Brasil, com mais de 22 milhões de clientes e participantes e dezenas de parceiros de resgate de recompensas e de acúmulo de pontos, está contratando novas pessoas para o seu time.

Dessa maneira, antes mesmo de falar com mais detalhes sobre a companhia e sua atuação, consulte a lista de vagas ofertadas no presente momento:

Analista de Performance JR – Barueri – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Product Designer PL – Barueri – SP e Híbrido – Efetivo: Conduzir pesquisas aprofundadas para descobrir insights valiosos e orientar a estratégia de experiência do usuário. Desenvolver wireframes, protótipos interativos e fluxos de usuário refinados, visando comunicar e validar conceitos de design de forma eficaz;

Banco de Talentos | Multidiversidade – Barueri – SP – Banco de talentos;

Coordenador (a) de Canais Digitais -Barueri – SP e Híbrido – Efetivo: Coordenador de Produto com foco em Canais Digitais (Site e APP). Gestão do time de Customer Jorney responsável pela estratégia dos canais e Squad de desenvolvimento para soluções de Canais Digitais;

Coordenador (a) de Experiência do Cliente – B2B – Barueri – SP e Híbrido – Efetivo.

Mais sobre a Livelo

Sobre a Livelo, é válido destacar que, com o objetivo de oferecer a melhor experiência no resgate de pontos, iniciou as operações em 2016 e, em 2017, abriu a plataforma para todos os perfis de clientes.

Atualmente, tem parcerias estratégicas com grandes empresas e lojas de diversos setores, como varejo online, moda, lazer e entretenimento, alimentos e bebidas, serviços, turismo, ONGs, entre outros.

Por fim, também conta com uma agência de viagens online, na qual o participante pode resgatar passagens por mais de 750 companhias aéreas em destinos nacionais e internacionais, reservar hotel ou alugar um carro no Brasil e no mundo utilizando pontos.

Consulte alguns benefícios



Você também pode gostar:

Ambiente de trabalho criativo, uma das melhores empresas para se trabalhar pela GPTW 2023;

Salário & Benefícios compatíveis com as melhores práticas do mercado;

Horário flexível & Happy Friday;

Investimentos em desenvolvimento e reconhecimento por mérito;

Modelo de trabalho híbrido;

Dentre outros.

Como efetuar a sua candidatura?

Como a lista de vagas da Livelo já foram expostas, você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (benefícios, horário de trabalho, modelo de contratação e etc.) com atenção e se candidatar.

Se você estiver interessado em ficar sabendo das vagas de empregos disponíveis pelo Brasil e das principais notícias do território nacional, tudo o que você precisa fazer é ficar de olho no site!