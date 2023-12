LiveMode abre VAGAS efetivas e para ESTÁGIO; Se candidate!

A LiveMode, empresa de mídia e marketing esportivo brasileira, está recrutando novos profissionais no mercado de trabalho. Dito isso, antes de falar mais sobre uma das grandes gerenciadoras de diversos direitos esportivos no Brasil, saiba quais são as vagas ofertadas no momento:

Analista de Desenvolvimento Organizacional Pleno – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo: responsável por liderar e executar a performance, reconhecimento e desenvolvimento dos colaboradores, gerenciar as atividades de pre boarding, onboarding e off boarding para novos contratados e gestores, e apoiar o desenvolvimento de lideranças através da curadoria de conteúdos e organização de treinamentos;

Analista Financeiro – Controladoria – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Controller – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Creative Brand Solutions JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista de Atendimento Comercial – Betting – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Estagiário (a) de Recrutamento e Seleção – Rio de Janeiro – RJ – Estágio;

Executivo Comercial (CazéTV) – São Paulo – SP – Efetivo;

Executivo Comercial (Patrocínios) – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente Administrativo – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo: Gestão dos escritório do Rio de Janeiro e São Paulo; Gestão da área de viagens da empresa; Controle de Orçamento; Apresentação de previsto x realizado do orçamento criado; Gestão de fornecedores;

Strategic Planning SR – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Talent Acquisition – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Videomaker – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo.

Mais sobre a LiveMode

Dando mais informações sobre a LiveMode, vale ressaltar que a companhiia surgiu porque o crescimento do digital gerou a necessidade das entidades esportivas navegarem em um novo mundo, completamente diferente, muito mais complexo e cheio de oportunidades.

Para clubes, federações e ligas, esse novo mundo precisa compensar e superar a queda de receita vinda das TV’s. No meio disso, as marcas também precisam de uma nova forma de se conectar ao esporte, tão fundamental para construção de várias delas. Assim, a missão da LiveMode é construir esse novo ecossistema digital que vai sustentar o esporte nos próximos anos.

A partir das suas relações com as entidades esportivas, gerencia direitos trabalhando com as TV’s e as plataformas digitais, cria projetos para as marcas que maximizam retorno e engajamento, produz conteúdo ao vivo e sob demanda com a linguagem da internet, e cria soluções proprietárias de distribuição com criadores e via plataformas de streaming.

Consulte como realizar a candidatura

Como você já pôde ver a lista de cargos, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página da Gupy. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



