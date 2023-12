Logan Paul anuncia Patrick Mahomes como novo parceiro PRIME, mas KSI pensou que eles haviam contratado Messi

Cquem é o maior jogador de futebol do mundo? Dependendo de quem você perguntar e de onde eles são, você poderá obter respostas diferentes, como KSI e Logan Paulo provou com o anúncio de seu mais recente atleta superstar a patrocinar o PRIME: Patrick Mahomes.

Veja KSI passar de Messi a fanboy de Mahomes em um instante

O maior nome do futebol americano, Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomesuniu forças com o ex-YouTubersconstruindo uma escalação PRIME que inclui sensações do futebol internacional Erling Haaland e Alisha Lehmann entre seus patrocinadores de alto nível. Lionel Messi não está de fato na equipe. Ainda não, de qualquer maneira.

“O irmão passou de perguntar quem é Patrick Mahomes para dizer que ele é um grande fã”, disse o principal comentário no TikTok sobre a reação de KSI.

“De quem é Patrick Mahomes? Para Patrick minhas casas”, brincou outro comentário popular.

PRIME também é a bebida energética oficial da UFC e equipes como Barcelona, Arsenal, Bayern de Munique e a Los Angeles Dodgers.

Acontece que não era Travis Kelce, afinal

Depois que KSI e Paul postaram uma foto do jogo em casa do Chiefs contra o Bills na semana passada, houve muita especulação sobre qual jogador eles esperavam adicionar à sua empresa. Mahomes e o tight end Travis Kelce ambos tiveram um ótimo caso para se tornarem os primeiros NFL jogador para promover PRIME.

A fama de Kelce nas redes sociais, especialmente entre a demografia feminina, disparou durante seu relacionamento com Taylor Swift. Seu podcast e vários patrocínios fizeram dele um dos jogadores mais reconhecidos e comercializáveis ​​da liga, ao lado do homem que lançou a bola para ele, Mahomes.

Ambas teriam sido ótimas opções, mas Mahomes foi aprovado e KSI não perdeu tempo em se tornar seu fã número um.