Logan Paul compartilha sua reação instantânea hilariante quando Jake Paul nocauteou Andre August

Logan Paulo compartilhou sua reação instantânea hilariante a Jake “A criança problemática” Paul (8-1, 5 KOs) nocauteando Segundo agosto (10-2-1) com um uppercut de direita violento na noite de sexta-feira no Caribe Royale Orlando em Orlando, Flórida.

O nocaute ocorreu aos dois minutos e 32 segundos do round de abertura da competição e Logan ficou tão chocado quanto o resto da arena. Ele sentou-se ao lado do candidato presidencial Vivek Ramaswamy antes de se juntar a Jake dentro do ringue.

Jake Paul responde às acusações de uso de cocaína

Logan, 28 anos, primeiro fez uma cara de surpresa em reação ao nocaute e em seguida fez a celebração da “noite noite” que ficou famosa por NBA Super estrela Stephen Curry.

Jake, 26, previu o nocaute no primeiro round durante toda a semana que antecedeu a luta e dobrou em “manifestar” a vitória durante sua entrevista pós-luta com Ariel Helwani.