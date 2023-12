Logan Paul revela o quão rico Patrick Mahomes realmente é depois de conhecê-lo

CNÓS estrelamos e Youtuber Logan Paulo tem expandido seu império PRIME Energy Drink ao contratar muitos dos maiores atletas do mundo. Tanto ele como a KSI são parceiros neste empreendimento e também já estabeleceram ligações com alguns dos maiores clubes de futebol europeus do mundo. Uma de suas contratações mais recentes não é outra senão Chefes de Kansas City‘ quarterback Patrick Mahomes. Há cinco dias, ele fechou negócio com MELHOR sem números deste contrato revelados ao público. Mahomes adiciona seu nome a uma lista de atletas de prestígio como Erling Haaland, Alexander Volkanovski ou Israel Adesanya, entre outros.

Patrick Mahomes fez Logan Paul se sentir pobre com essa flexibilidade imensurável

Logan Paul falou sobre a conquista em seu último episódio de IMPAULSIVE’. Ele compartilhou a história da última aquisição de Patrick Mahomes, que é o último modelo da Rolls Royce chamado ‘Spectre’. Isso é o que Logan Paul disse em seu programa: “O PRIME assinou com Pat Mahomes. Ele é uma joia, não sei mais como dizer isso. Um ser humano tão doce, pé no chão e humilde. Eu sei que ele ganhou muito dinheiro. dinheiro porque ele tem um Rolls (Royce) novo, o ‘Spectre’. E eu pensei ‘Isso é uma loucura! Quanto custa isso?’. E ele disse ‘Não sei’. E depois descobri que o dele o contrato era de US$ 500 milhões por 10 anos. Eu disse uau.”

Quanto vale o Rolls Royce Spectre?

A Rolls Royce tem sido uma das marcas de automóveis mais luxuosas que já existiu; seu modelo mais recente é o primeiro carro elétrico da empresa. É o Spectre 2024 e seu modelo básico custará US$ 420.000. Embora existam modelos que custam muito mais e possuem muito mais recursos. Logan Paul também é imundo, mas Patrick Mahomes está definitivamente em outro nível.