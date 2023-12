Lojas Colombo ABREM VAGAS em TRÊS ESTADOS

As Lojas Colombo, grande rede varejista brasileira com sede na cidade de Farroupilha, Rio Grande do Sul, está atrás de novos colaboradores nos três estados do Sul. Isto é, antes de falar mais sobre a companhia, saiba quais são os principais cargos em aberto:

Gerente de Loja – Ubiratã – PR – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Carlos Barbosa – RS – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja – Palmares do Sul – RS – Atendimento;

Vendedor (a) – Pinhais – PR – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – Farroupilha – RS – Venda Interna;

Estoquista de CD – Nova Santa Rita- RS – Estoque, Armazenagem, Depósito: Controle de estoque; Realizar contagens cíclicas do estoque; Analisar relatórios e processos do CD; Abastecer indicadores; Revisão de registros de carga; Organização do CD;

Auxiliar de Conservação Patrimonial – Nova Santa Rita – RS – Limpeza;

Vendedor (a) de Loja – Porto Alegre – RS – Venda Interna;

Assistente Comercial De Vendas – Farroupilha – RS – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – Curitiba – PR e Orleans – SC – Venda Interna;

Gerente de Loja – Santa Maria – RS – Lojas / Shopping;

Supervisor (a) de Centro de Distribuição – Noturno – Nova Santa Rita – RS – Logística;

Cobrador (a) Externo – Balneário Camboriú – SC – Crédito e Cobrança.

Mais sobre as Lojas Colombo

Sobre as Lojas Colombo, é importantíssimo frisar que, atualmente, conta com forte atuação no Sul do país. Possui 250 lojas físicas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e dois grandes centros de distribuição em Porto Alegre e Curitiba, com um frota própria de aproximadamente 150 caminhões, que fazem mais de 1000 entregas diárias.

Por fim, as Lojas Colombo também mantém um multicanal de vendas, incluindo lojas de rua, em shoppings, televendas, vendas pelo celular e e-commerce, através do site oficial.

Confira alguns benefícios

Assistência Médica;

Seguro de Vida;

Refeição no local;

Vale-alimentação;

Vale-transporte;

Estacionamento;

Sala de Descompressão;

Programas de Treinamento;

Programas de Parcerias com empresas;

Ações Motivacionais.

O que é necessário para se candidatar?



Agora que as vagas das Lojas Colombo já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

Se você estiver interessado em ficar sabendo das vagas de empregos disponíveis pelo Brasil e das principais notícias do território nacional, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no nosso site!